小孟老師運勢／射手座偏財運旺！提醒1星座投資須謹慎

生活中心／綜合報導

11月24日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日特別提醒射手、雙魚兩星座，在財運方面需多加留意；其中射手座偏財運旺，賭運高小獲利，提醒雙魚座「避免股票虧損」。此外，天秤座的朋友感情方面有機會修成正果，可望走上紅毯。





11.24(一)

牡羊座：

工作：上班面帶微笑

感情：默契互動美好

財運：休息充電加油

牡羊幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：牡羊



金牛座：

工作：工作進程穩定

感情：寬容對待問題

財運：資金穩定成長

金牛幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：天秤



雙子座：

工作：真誠尋求和解

感情：感情多彩多姿

財運：提高獲利盈利

雙子幸運色：白色

貴人：獅子

小人：雙子



巨蟹座：

工作：不要疾言厲色

感情：擁有共同夢想

財運：平衡損益得失

巨蟹幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：雙魚



獅子座：

工作：計劃細節詳細

感情：照顧對方感受

財運：合理配置資產

獅子幸運色：金色

貴人：魔羯

小人：金牛



處女座：

工作：放鬆緩解壓力

感情：兩人甜美相愛

財運：謹慎理財工具

處女幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：魔羯



天秤座：

工作：做事拿捏分寸

感情：可望走上紅毯

財運：看準投資行情

天秤幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：獅子



天蠍座：

工作：突破事業發展

感情：能夠接受對方

財運：審慎選擇方案

天蠍幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：天蠍



射手座：

工作：不錯創意想法

感情：流露情感之情

財運：賭運高小獲利

射手幸運色：綠色

貴人：射手

小人：巨蟹



魔羯座：

工作：交流獲得益處

感情：結識異性友人

財運：提升專業學習

魔羯幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：處女



水瓶座：

工作：對人和善熱情

感情：無限愛與包容

財運：掌握未來趨勢

水瓶幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：射手



雙魚座：

工作：做事活力增加

感情：新的機會展開

財運：避免股票虧損

雙魚幸運色：咖啡色

貴人：處女

小人：水瓶

原文出處：小孟老師運勢／射手座「偏財運旺」小有獲利！天秤座「感情運佳」有機會修成正果

