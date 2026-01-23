小孟老師運勢／小人竟成轉運關鍵？3星座事業有望起飛

生活中心／綜合報導

今日是1月23日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，整體關鍵聚焦在工作衝刺與資金控管。他指出，多數星座迎來事業推進期，像獅子、處女、射手有望在職場大放光芒；財運方面則提醒投資需保持理性，留意風險、避免衝動操作。感情運走向兩極，有人甜蜜升溫、默契加分，也有人面臨考驗，需學會拿捏分寸、強化溝通；此外，各星座的幸運色與貴人、小人也成為今日轉運關鍵，善用能量可望讓整天更順利。

01.23(五)

牡羊座：

工作：提高優化團隊

感情：愛情把握分寸

財運：資金平穩上漲

牡羊幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊



金牛座：

工作：拓展發展領域

感情：受到家人祝福

財運：謹慎規避風險

金牛幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：處女



雙子座：

工作：團隊氣氛和諧

感情：真摯的默契感

財運：選擇優質股票

雙子幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：天蠍



巨蟹座：

工作：熟悉掌握業務

感情：扛起伴侶心情

財運：降低破財風險

巨蟹幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：獅子



獅子座：

工作：大放光明時刻

感情：停止批判自我

財運：加強資金管理

獅子幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：射手



處女座：

工作：衝刺時刻到來

感情：順利取得芳心

財運：新興行業獲利

處女幸運色：灰色

貴人：獅子

小人：雙子



天秤座：

工作：放下心中恐懼

感情：成為伴侶依靠

財運：提高分析能力

天秤幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：水瓶



天蠍座：

工作：堅持團體原則

感情：漸漸感到輕鬆

財運：平和心好運氣

天蠍幸運色：紅色

貴人：射手

小人：巨蟹



射手座：

工作：踩緊油門前進

感情：面臨情感考驗

財運：投資需有耐心

射手幸運色：金色

貴人：處女

小人：魔羯



魔羯座：

工作：加強學習競爭

感情：情商高善溝通

財運：調整資金管理

魔羯幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：雙魚



水瓶座：

工作：對自己有信心

感情：重視兩人關係

財運：留意投資行情

水瓶幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：金牛



雙魚座：

工作：開始恢復安定

感情：和諧共同生活

財運：具有風險意識

雙魚幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：天秤

