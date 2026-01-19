小孟老師運勢／小心傷了荷包！1星座避免盲目投資

生活中心／綜合報導



1月17日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中是金牛座在感情方面，避免口角爭執；雙子座在工作方面，可分工提高效率；至於財運，「這星座」務必避免盲目投資，以免傷了荷包。

牡羊座：

工作：提高專業效益

感情：適合論及婚嫁

財運：減少意外風險

牡羊幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：天蠍



金牛座：

工作：準時交出案件

感情：避免口角爭執

財運：賺取利潤機會

金牛幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：天秤



雙子座：

工作：分工提高效率

感情：多點耐心包容

財運：投資地產賺租

雙子幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：處女



巨蟹座：

工作：思考掌握本質

感情：今日適合表白

財運：開課教學兼差

巨蟹幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：射手



獅子座：

工作：注意文件內容

感情：多看對方優點

財運：保持穩健投資

獅子幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：巨蟹



處女座：

工作：工作彈性自由

感情：持續維持狀態

財運：網路賺遊戲幣

處女幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：魔羯



天秤座：

工作：改善追求卓越

感情：朋友前來相助

財運：理財計劃得宜

天秤幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛



天蠍座：

工作：放下枝微末節

感情：需要信任維持

財運：避免盲目投資

天蠍幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：水瓶



射手座：

工作：提升職場競爭

感情：適合情話綿綿

財運：分散獲利風險

射手幸運色：綠色

貴人：處女

小人：獅子



魔羯座：

工作：尋找更好工作

感情：感情恩愛如初

財運：明智投資獲利

魔羯幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：雙子



水瓶座：

工作：投入推動專案

感情：感情要看長遠

財運：線上補習賺錢

水瓶幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：雙魚



雙魚座：

工作：光明美好未來

感情：多加體諒彼此

財運：控制精打細算

雙魚幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：牡羊

