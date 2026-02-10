小孟老師運勢／小心別釀禍！1星座工作需注意細節
生活中心／綜合報導
2月10日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中巨蟹座在財運方面，可靠穩定投資收益；天秤座在感情方面，需留意情緒問題；至於工作，「這星座」需慎重注意細節，以免釀成大錯。
牡羊座：
工作：工作運氣增強
感情：達成情感目標
財運：信任投資專員
牡羊幸運色:冰藍色
貴人:射手
小人:天秤
金牛座：
工作：超越對手成績
感情：散發同情關注
財運：收入支出平衡
金牛幸運色:天空色
貴人:處女
小人:雙魚
雙子座：
工作：不可濫用職權
感情：精神藝術交流
財運：學習投資知識
雙子幸運色:金銅色
貴人:水瓶
小人:魔羯
巨蟹座：
工作：堅持個人原則
感情：內心傷痕療癒
財運：穩定投資收益
巨蟹幸運色:咖啡色
貴人:雙子
小人:牡羊
獅子座：
工作：仰賴前輩指點
感情：忠貞面對情感
財運：願意相信直覺
獅子幸運色:奶白色
貴人:金牛
小人:處女
處女座：
工作：信任團隊能力
感情：拒絕聽信謠言
財運：調整投資策略
處女幸運色:金黃色
貴人:雙魚
小人:水瓶
天秤座：
工作：鎖定目標前行
感情：留意情緒問題
財運：財運亨通平順
天秤幸運色:木頭色
貴人:牡羊
小人:金牛
天蠍座：
工作：更新知識資訊
感情：全然相信伴侶
財運：詢問專業意見
天蠍幸運色:霧黑色
貴人:摩羯
小人:巨蟹
射手座：
工作：做好自己本分
感情：多加示弱求和
財運：減少危險投資
射手幸運色:冰晶色
貴人:巨蟹
小人:射手
魔羯座：
工作：雙方進行協商
感情：重視精神層面
財運：拒絕親友借貸
魔羯幸運色:寶藍色
貴人:牡羊
小人:天蠍
水瓶座：
工作：慎重注意細節
感情：愉快相處和睦
財運：引導家人理財
水瓶幸運色:橘紅色
貴人:天蠍
小人:金牛
雙魚座：
工作：全心投入工作
感情：兩人熱情愛戀
財運：領導朋友投資
雙魚幸運色:香檳色
貴人:天秤
小人:獅子
