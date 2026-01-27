小孟老師運勢／小心荷包失血！1星座需合理規劃財源
生活中心／綜合報導
1月27日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中牡羊座在感情方面，有望認識心儀對象；巨蟹座在工作方面，有新的發展機會；至於財運，「這星座」需合理規劃財源，以免荷包失血。
牡羊座：
工作：上級對你認可
感情：認識心儀對象
財運：在外遇到金主
牡羊幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座：
工作：得到學習機會
感情：愉快享受約會
財運：財源精打細算
金牛幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：射手
雙子座：
工作：取得更多執照
感情：異性結緣率高
財運：貴人相助週轉
雙子幸運色：銀色
貴人：處女
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：新的發展機會
感情：注意自己形象
財運：適當分散風險
巨蟹幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：獅子
獅子座：
工作：同事相處輕鬆
感情：用心準備驚喜
財運：合理規劃財源
獅子幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
處女座：
工作：提前預判準備
感情：感情順利發展
財運：小獎升級大財
處女幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
天秤座：
工作：勇於創新思維
感情：麵包愛情兼得
財運：提高產值效率
天秤幸運色：白色
貴人：射手
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：公司贊助培訓
感情：平淡才是真情
財運：財源節約用錢
天蠍幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：水瓶
射手座：
工作：執行項目成功
感情：冷靜帶來桃花
財運：財務有所轉機
射手幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：天蠍
魔羯座：
工作：工作壓力減少
感情：有望出現善緣
財運：幸運之神眷顧
魔羯幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女
水瓶座：
工作：得到更多休假
感情：獲得對方諒解
財運：財運有利衝剌
水瓶幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天秤
雙魚座：
工作：建立良好關係
感情：甜蜜溫馨熱情
財運：財運事事亨通
雙魚幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／小心荷包失血！專家點名「1星座」需合理規劃財源
