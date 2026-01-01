小孟老師運勢／小心荷包！1星座需另闢賺錢捷徑
生活中心／綜合報導
1月1日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中巨蟹座在感情方面，情人互動良好；金牛座在工作方面，會獲得意外驚喜；星座 運勢 小孟老師 財運 感情 工作 清水孟國際塔羅小孟老師 生活
牡羊座
工作：善良正直友善
感情：願意遷就對方
財運：獨立經商有利
牡羊幸運色：耐火磚紅
貴人：魔羯
小人：獅子
金牛座
工作：獲得意外驚喜
感情：感情進展甜蜜
財運：穩定發展局面
金牛幸運色：暗礦藍
貴人：牡羊
小人：水瓶
雙子座
工作：積極表現成果
感情：聽聽伴侶意見
財運：多種賺錢管道
雙子幸運色：栗色
貴人：雙魚
小人：牡羊
巨蟹座
工作：掌握主導權力
感情：情人互動良好
財運：投資眼光不錯
巨蟹幸運色：番木瓜色
貴人：水瓶
小人：金牛
獅子座
工作：事業穩定經營
感情：感情投其所好
財運：另闢賺錢捷徑
獅子幸運色：幽靈白
貴人：獅子
小人：天秤
處女座
工作：適合經手契約
感情：當個愛情聽眾
財運：可得豐厚獲利
處女幸運色：月黃
貴人：巨蟹
小人：雙魚
天秤座
工作：豐碩成果回報
感情：貴人相助有成
財運：財務評估特準
天秤幸運色：海軍藍
貴人：處女
小人：巨蟹
天蠍座
工作：獲得效益回饋
感情：得到伴侶照顧
財運：嘗試合夥投資
天蠍幸運色：靛色
貴人：雙子
小人：天蠍
射手座
工作：獲得公司補助
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：獲利再創新高
射手幸運色：暖粉紅
貴人：金牛
小人：射手
魔羯座
工作：理性對待同事
感情：滋潤對方心靈
財運：物美價廉好物
魔羯幸運色：萬壽菊黃
貴人：射手
小人：雙子
水瓶座
工作：爭執減少很多
感情：打動對方芳心
財運：有機會得分紅
水瓶幸運色：青瓷綠
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座
工作：計劃穩定執行
感情：對方表露心聲
財運：投資大有所獲
雙魚幸運色：淺珊瑚紅
貴人：天秤
小人：魔羯
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／小心荷包失血！專家點名「1星座」需另闢賺錢捷徑
