小孟老師運勢／巨蟹小錢滾大錢！專家點「這星座」小心支出爆量

生活中心／綜合報導

11月22日十二星座運勢揭曉！命理專家小孟老師分析，今日「財運王」由巨蟹座奪下寶座，不僅投資看對方向，還有機會「小錢滾大錢」，堪稱本日最會賺的幸運星；財運表現中規中矩的射手座雖然沒有突如其來的驚喜，但手上既有投資穩健持續，也能靠耐心守住荷包；而最需要注意的則是金牛座，今日務必「勤儉節約」，稍不留神就會變成支出爆量、錢包慘被掏空的那位。

11.22（六）

牡羊座：

工作：得到指點幫助

感情：放下執著心態

廣告 廣告

財運：適合犒賞自己

牡羊幸運色：淡藍色

貴人：天秤

小人：射手





金牛座：

工作：團隊共同討論

感情：破解心中謎團

財運：勤儉節約持家

金牛幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：金牛





雙子座：

工作：積極努力打拼

感情：得到親友祝福

財運：放下心中所求

雙子幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：水瓶





巨蟹座：

工作：合夥默契十足

感情：迎向美好未來

財運：投資事半功倍

巨蟹幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：魔羯





獅子座：

工作：親切態度待人

感情：恢復日常寧靜

財運：規劃理財計劃

獅子幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：天蠍





處女座：

工作：同事相處融恰

感情：兩人相依相偎

財運：動口生財獲利

處女幸運色：灰色

貴人：射手

小人：牡羊





天秤座：

工作：走過辛勤時光

感情：點亮心中明燈

財運：懂得控制開銷

天秤幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：雙魚





天蠍座：

工作：積極主動做事

感情：放下心中疑慮

財運：理財積極性高

天蠍幸運色：灰色

貴人：處女

小人：天秤





射手座：

工作：願意扛起工作

感情：認真經營愛情

財運：繼續手中投資

射手幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：雙子





魔羯座：

工作：朋友引見事業

感情：注意朋友狀態

財運：控管預算支出

魔羯幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：獅子





水瓶座：

工作：尋找拓展機會

感情：經歷甜蜜時光

財運：嘴甜打動財神

水瓶幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：巨蟹





雙魚座：

工作：聰明靈活工作

感情：伴侶鼎力相助

財運：主動勤勞賺錢

雙魚幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：處女

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／巨蟹「小錢滾大錢」發了！專家點「這星座」小心支出爆量

更多民視新聞報導

小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座桃花開了

小孟老師運勢／巨蟹座彩券買起來！2星座夢想成真

小孟老師運勢／巨蟹座把握桃花機會！天秤座想得財「須做1事」

