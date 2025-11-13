小孟老師運勢／巨蟹座彩券買起來！2星座夢想成真
生活中心／綜合報導
今日是11月13日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他建議巨蟹座本日可買彩券，有機會得小獎為荷包進帳，另外2星座財運不錯，雙子座有望夢想成真，射手座則找到最佳機會。
11.13(四)
牡羊座：
工作：完成任務挑戰
感情：激情保持長久
財運：優惠折扣便宜
牡羊幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
金牛座：
工作：促進知識分享
感情：好朋友來相聚
財運：買到折扣商品
金牛幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
雙子座：
工作：成功實施管理
感情：愛情甜蜜快樂
財運：可以夢想成真
雙子幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：處女
巨蟹座：
工作：運用網絡資源
感情：浪漫奢華愛情
財運：買彩券得小獎
巨蟹幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
獅子座：
工作：逆轉負面形象
感情：情意相扶珍愛
財運：遇見合適夥伴
獅子幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：魔羯
處女座：
工作：智商高情商佳
感情：愛情機會很多
財運：投資自我判斷
處女幸運色：橘色
貴人：射手
小人：金牛
天秤座：
工作：辦公心情平靜
感情：朋友介紹相親
財運：建立財務管控
天秤幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
天蠍座：
工作：提升信譽品質
感情：放棄一廂情願
財運：建立財務基礎
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
射手座：
工作：平衡工作生活
感情：保持距離休息
財運：找到最佳機會
射手幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：天秤
魔羯座：
工作：真誠對待客戶
感情：溫馨浪漫約會
財運：網路發展門路
魔羯幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
水瓶座：
工作：努力達成目標
感情：用愛擁抱家人
財運：運用人脈獲利
水瓶幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座：
工作：縮短作業流程
感情：心心相印珍惜
財運：家族企業賺錢
雙魚幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
原文出處：小孟老師運勢／巨蟹座彩券買起來！2星座「找到最佳機會」夢想成真
召開鳳凰颱風第一次工作會議 陳其邁：嚴加戒備守護市民安全
鳳凰颱風撲台！高鐵明日取消對號座 改「全車自由座」班距全說了
共伴雨帶「接手」夜襲宜蘭！粉專示警：會持續到半夜
