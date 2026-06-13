小孟老師運勢／巨蟹座財運走強！3星座顧好錢包

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生活中心／綜合報導

今日是6月13日，清水孟揭密12星座運勢。整體來看，財運與事業表現呈現分歧，其中巨蟹座金流順暢、財運走強；天秤座則有進財機會，感情也有望升溫；水瓶座在工作上表現亮眼、容易獲得成就。不過，獅子座需特別留意詐騙風險，處女座與天蠍座則要避免衝動投資，以免影響財務狀況。

06/13 (六)



牡羊座：

工作：勇於承擔責任

感情：積極調適轉念

財運：著重財務配置

牡羊幸運色:磚紅色

貴人:雙子

小人:水瓶



金牛座：

工作：放下不必原則

感情：彼此包容缺點

財運：財運趨向平穩

金牛幸運色:銀灰色

貴人:巨蟹

小人:金牛



雙子座：

工作：避免重大決策

感情：愛情和諧美滿

財運：財運穩定持平

雙子幸運色:可可色

貴人:獅子

小人:處女



巨蟹座：

工作：計畫多加推廣

感情：順利解開矛盾

財運：金流利路亨通

巨蟹幸運色:奶茶色

貴人:魔羯

小人:雙魚



獅子座：

工作：壓力緊張神經

感情：保持內心熱忱

財運：慎防有意詐騙

獅子幸運色:深紫色

貴人:天秤

小人:巨蟹



處女座：

工作：拓展業務順利

感情：真情用心領悟

財運：慎防衝動投資

處女幸運色:寶藍色

貴人:天蠍

小人:獅子



天秤座：

工作：遇事需沉住氣

感情：兩人感情增溫

財運：利祿亨通進財

天秤幸運色:玫瑰紅

貴人:處女

小人:天蠍



天蠍座：

工作：行銷加強執行

感情：真心得到信任

財運：謹慎投入資金

天蠍幸運色:藍綠色

貴人:水瓶

小人:雙子



射手座：

工作：以大局為考量

感情：隱藏內心擔心

財運：財運平穩通順

射手幸運色:深棕色

貴人:射手

小人:牡羊



魔羯座：

工作：決策方向改變

感情：盡量放下掛礙

財運：保持資金靈活

魔羯幸運色:草綠色

貴人:金牛

小人:天秤



水瓶座：

工作：強盛獲取成就

感情：友人介紹對象

財運：設定合理利潤

水瓶幸運色:海藍色

貴人:牡羊

小人:射手



雙魚座：

工作：別因小事執著

感情：追求持續堅持

財運：找尋合適投資

雙魚幸運色:珊瑚粉

貴人:雙魚

小人:魔羯

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以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／巨蟹座財運走強！3星座「顧好錢包」避免衝動投資

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