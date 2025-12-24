小孟老師運勢／平安夜12星座運勢來了！2星座感情有好兆頭
生活中心／綜合報導
每日星座運勢來了！12月24日星期三，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座感情將有好兆頭，包括天蠍座在與另一半的相處模式上，漸漸感到輕鬆，以及摩羯座的民眾，終於成為伴侶心中的依靠。
小孟老師點出2星座感情有好兆頭。（圖／民視新聞資料照）
牡羊座：
工作：減少公司損失
感情：受到家人祝福
財運：研究國際貨幣
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
金牛座：
工作：建立專業網絡
感情：順利取得芳心
財運：資金獲得解套
金牛幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：雙魚
雙子座：
工作：提高產品質量
感情：扛起伴侶心情
財運：準備時來運轉
雙子幸運色：紅色
貴人：處女
小人：金牛
巨蟹座：
工作：減少產品缺陷
感情：勇於追求改變
財運：整理帳戶存摺
巨蟹幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：處女
獅子座：
工作：吸引更多客戶
感情：懷抱美好關係
財運：全家努力賺錢
獅子幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
處女座：
工作：嚴格品質控制
感情：感激無私付出
財運：破除迷信制度
處女幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙子
天秤座：
工作：創新解決方案
感情：面臨情感考驗
財運：內心胸有成竹
天秤幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
天蠍座：
工作：迅速反應處理
感情：漸漸感到輕鬆
財運：放下內心負擔
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：射手
射手座：
工作：結識重要人物
感情：停止批判自我
財運：建立複利模式
射手幸運色：黑色
貴人：射手
小人：獅子
魔羯座：
工作：客戶表達感謝
感情：成為伴侶依靠
財運：可望求財得財
魔羯幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：提升公司聲譽
感情：恢復往日寧靜
財運：放下內心障礙
水瓶幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
雙魚座：
工作：提升客戶關係
感情：重視兩人關係
財運：好運隨即到來
雙魚幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天秤
