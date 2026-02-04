小孟老師運勢／年終自己賺！2星座「逢低佈局猛撈」看準時機出手了
生活中心／綜合報導
02/04（三）十二星座運勢出爐！命理專家小孟老師分析，以投資運勢來看，牡羊座與天蠍座表現最亮眼，牡羊座適合逢低布局、把握進場時機，天蠍座則有望獲得金錢回饋，投資成果值得期待；投資運勢普通的星座為天秤座與水瓶座，天秤座宜以穩健儲蓄與長期累積為主，水瓶座則需保持理性操作、避免衝動進出；至於投資運較弱的則是獅子座與魔羯座，獅子座須提防意外漏財與判斷失準，魔羯座則不宜追高進場，建議保守觀望、避免承擔過大風險。
02/04（三）
牡羊座：
工作：圓融是致勝點
感情：運用智慧相處
財運：逢低可多買進
牡羊幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
金牛座：
工作：投入全心付出
感情：交流幸福美滿
財運：省小錢花大錢
金牛幸運色：藍灰色
貴人：獅子
小人：水瓶
雙子座：
工作：凡事公事公辦
感情：猜忌壓垮感情
財運：避免不必消費
雙子幸運色：淡紫色
貴人：水瓶
小人：處女
巨蟹座：
工作：工作勞累奔波
感情：不要害怕坦白
財運：業餘收入增加
巨蟹幸運色：湖水綠
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座：
工作：不宜出外發展
感情：小心出現小三
財運：小心意外漏財
獅子幸運色：牛仔藍
貴人：巨蟹
小人：雙魚
處女座：
工作：盡量出外接洽
感情：盡量別苦瓜臉
財運：需要設定預算
處女幸運色：金黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
天秤座：
工作：防誣陷小人多
感情：盡量多點傾聽
財運：儲蓄積少成多
天秤幸運色：大地色
貴人：天蠍
小人：水瓶
天蠍座：
工作：得到同仁信任
感情：說話太過直接
財運：有望獲得金錢
天蠍幸運色：寶藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
射手座：
工作：不要插手旁務
感情：眼光高嚇跑人
財運：獲錢財較辛苦
射手幸運色：彩虹色
貴人：天秤
小人：金牛
魔羯座：
工作：踏實工作即可
感情：固執終究會分
財運：投資不宜追高
魔羯幸運色：楓葉色
貴人：雙子
小人：處女
水瓶座：
工作：不要一意孤行
感情：感情增溫愉快
財運：投資理性進行
水瓶幸運色：霧綠色
貴人：摩羯
小人：射手
雙魚座：
工作：點子多想法多
感情：多點幽默風趣
財運：東西容易買貴
雙魚幸運色：銀灰色
貴人：射手
小人：天秤
