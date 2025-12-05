小孟老師運勢／戀情別閃瞎人！1星座能感受到濃厚的愛
生活中心／綜合報導
12月5日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中處女座在財運方面，需留意投資行情，以免荷包失血；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於感情，「這星座」雙方相處愉悅，能感受到甜蜜濃厚的愛。
牡羊座：
工作：調整恢復心情
感情：展現細微貼心
財運：主動向外求財
牡羊幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：獅子
金牛座：
工作：事業豐富多彩
感情：雙方相處愉悅
財運：財神爺在外地
金牛幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：天蠍
雙子座：
工作：職場良好互動
感情：輕鬆應對社交
財運：財務問題減少
雙子幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：知曉最新訊息
感情：態度謙虛有禮
財運：投資冷門有賺
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
獅子座：
工作：耳聰目明好運
感情：建立友善關係
財運：投資眼光獨特
獅子幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：魔羯
處女座：
工作：對產品有信心
感情：意外遇見愛情
財運：留意投資行情
處女幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：牡羊
天秤座：
工作：做好市場調查
感情：表露真誠心聲
財運：獲得良好商機
天秤幸運色：紫色
貴人：處女
小人：雙魚
天蠍座：
工作：與同事好合作
感情：收到意外禮物
財運：投資分析獲利
天蠍幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：雙子
射手座：
工作：善於營造氣氛
感情：交友積累人脈
財運：新興行業獲利
射手幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：射手
魔羯座：
工作：適宜多看看書
感情：雙方兩情相悅
財運：平和心好運氣
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：處女
水瓶座：
工作：不急躁有進展
感情：打動彼此心房
財運：降低破財風險
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
雙魚座：
工作：進修補充技能
感情：激情告白方式
財運：謹慎規避風險
雙魚幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：巨蟹
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／戀情別閃瞎眾人！專家點名「1星座」能感受到甜蜜濃厚的愛
更多民視新聞報導
清潔員發善心送電鍋淪貪汙犯！檢遭嗆爆…律師說話了
成立台泰科技人才服務平台 駐泰代表處：盼解決台商培育人才問題
吳沛憶助龍山國中羽球隊換新戰袍 挺小將自信閃亮發光
其他人也在看
12／7迎大雪！「5星座、5生肖」財運特旺 抓準時機錢包鼓起來
今年12月7日迎接二十四節氣的大雪！小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」大雪這半個月財運特別旺，抓住時機，錢財自然跟著來。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
3星座12月走大運！財運、貴人運最旺 射手到哪都是焦點
2025年進入尾聲，運勢仍有些微變化。水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專表示，3星座在12月將走大運，雙子座投資運勢佳，適合進行投資，巨蟹座職場上有貴人相助，有機會獲得額外獎金，射手座容易成為人氣王，到哪都是焦點，但小心變成月光族。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
12月生肖運勢出爐！屬虎財運狂飆 屬豬當心全月遭殃
時序邁入2025年的最後一個月，12月成為回顧一年、為新年奠基的重要轉折點！命理專欄「十二生肖運勢」列出了12生肖在這段期間將迎來各自的機遇與挑戰，其中生肖兔將迎來桃花旺月，單身者有機會遇見心動對象。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
財神附體！ 3星座越老越富 晚年財運大爆發
財神附體！ 3星座越老越富 晚年財運大爆發EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
未來3個月金星強勢 「4生肖」愛情甜蜜升溫
金星在未來三個月進入強勢相位，為情感、人際、魅力帶來溫柔而明顯的推動力。塔羅牌老師艾菲爾點名生肖兔、蛇、羊、狗這段時間正是情感運悄悄轉旺的黃金時期，愛不再遙遠，機會也會開始主動向你靠近。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12星座12月運勢出爐！射手廣結善緣貴人相助 巨蟹忙中看清目標
《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★★★☆🔸 整體運勢｜在經過蓄積能量的一段時間之後，生活上將會開始忙碌起來。在月中受到日土四分的影響，生活上將會受到很大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/1-12/7 內心小劇場翻騰 射手感情聚少離多要主動 雙魚工作亮眼可高調表現
水星順行在天蠍座，有什麼秘密要處理呢？有什麼你內心想通，要破釜沉舟處理的事情？或者是跟性、性別這一類有關的狀況，或跟錢有關的事情，我們都要開始著手進行了。Yahoo奇摩社群 ・ 4 天前 ・ 1
夫妻有1人是這星座？恭喜幸福穩定到老，日子越過越富貴
婚姻要穩定長久，除了緣分，更需要性格互補。以下整理出四個在感情中普遍被視為可靠、重視家庭的星座，只要夫妻之間有一位屬於這類型，生活通常更有秩序，也更容易朝著穩定、舒適的方向前進。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 10
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 125
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1048
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 5
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 76
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 137
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 21
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 5
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 504
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 12