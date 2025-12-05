小孟老師運勢／戀情別閃瞎人！1星座能感受到濃厚的愛

生活中心／綜合報導



12月5日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中處女座在財運方面，需留意投資行情，以免荷包失血；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於感情，「這星座」雙方相處愉悅，能感受到甜蜜濃厚的愛。

牡羊座：

工作：調整恢復心情

感情：展現細微貼心

財運：主動向外求財

牡羊幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：獅子



金牛座：

工作：事業豐富多彩

感情：雙方相處愉悅

財運：財神爺在外地

金牛幸運色：黑色

貴人：雙子

小人：天蠍



雙子座：

工作：職場良好互動

感情：輕鬆應對社交

財運：財務問題減少

雙子幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：水瓶



巨蟹座：

工作：知曉最新訊息

感情：態度謙虛有禮

財運：投資冷門有賺

巨蟹幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛



獅子座：

工作：耳聰目明好運

感情：建立友善關係

財運：投資眼光獨特

獅子幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：魔羯



處女座：

工作：對產品有信心

感情：意外遇見愛情

財運：留意投資行情

處女幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：牡羊



天秤座：

工作：做好市場調查

感情：表露真誠心聲

財運：獲得良好商機

天秤幸運色：紫色

貴人：處女

小人：雙魚



天蠍座：

工作：與同事好合作

感情：收到意外禮物

財運：投資分析獲利

天蠍幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：雙子



射手座：

工作：善於營造氣氛

感情：交友積累人脈

財運：新興行業獲利

射手幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：射手



魔羯座：

工作：適宜多看看書

感情：雙方兩情相悅

財運：平和心好運氣

魔羯幸運色：粉紅色

貴人：天秤

小人：處女



水瓶座：

工作：不急躁有進展

感情：打動彼此心房

財運：降低破財風險

水瓶幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤



雙魚座：

工作：進修補充技能

感情：激情告白方式

財運：謹慎規避風險

雙魚幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：巨蟹

