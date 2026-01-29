小孟老師運勢／把握約會時機！專家曝「這星座」：滿滿戀愛感

生活中心／綜合報導

1月29日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，獅子座長期耕耘終於迎來成果，今日財運主打「喜迎豐收」，不論是投資回饋還是業績獎金，都有望交出亮眼成績單；在事業運勢上，雙魚座工作方面表現極為精彩，能展現出色的專業實力與個人魅力，適合在會議或專案中爭取主導權，表現將令人刮目相看；感情方面，巨蟹座生活被滿滿的戀愛氛圍包圍，與伴侶或心儀對象的互動甜蜜，適合安排約會，空氣中都充滿了浪漫的氣息。

01.29(四)

牡羊座：

工作：搞定主管要求

感情：得到伴侶照顧

財運：合理控制開支

牡羊幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：處女



金牛座：

工作：照顧後生晚輩

感情：多點甜言蜜語

財運：增加資產價值

金牛幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：獅子



雙子座：

工作：看淡了不如意

感情：溫柔對待伴侶

財運：發揮多方實力

雙子幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：金牛



巨蟹座：

工作：準備行囊出發

感情：充滿戀愛氛圍

財運：無法面對挫折

巨蟹幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：射手



獅子座：

工作：小型團隊模式

感情：溫馨關懷入微

財運：喜迎豐收獲利

獅子幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：天蠍



處女座：

工作：未來藍圖規劃

感情：真摯相待珍惜

財運：避開財務危機

處女幸運色：金色

貴人：獅子

小人：水瓶



天秤座：

工作：調整排班時數

感情：誓言永恆珍惜

財運：開拓新的財源

天秤幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：雙子



天蠍座：

工作：接待貴賓客戶

感情：戀情可望明朗

財運：尋找更高目標

天蠍幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：魔羯



射手座：

工作：合約即將到期

感情：用心安排貼心

財運：掌握財務報表

射手幸運色：紅色

貴人：射手

小人：天秤



魔羯座：

工作：精神狀況良好

感情：友情歡聚時光

財運：等待出脫時刻

魔羯幸運色：紫色

貴人：處女

小人：牡羊



水瓶座：

工作：工作忙裡偷閒

感情：兩人快樂交往

財運：發展大落大起

水瓶幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：雙魚



雙魚座：

工作：事業精彩表現

感情：共同編織美好

財運：發揮特有專長

雙魚幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

原文出處：小孟老師運勢／獅子坐等分紅、雙魚工作出色！專家曝「這星座」：生活滿滿戀愛感

