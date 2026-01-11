小孟老師運勢／把握脫單黃金日！專家曝「3星座」桃花多
生活中心／綜合報導
1月11日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，牡羊座有貴人運，帶動財源滾滾；在事業運勢上，處女座有望在工作上談成生意；感情方面，單身的獅子座、天蠍座、摩羯座可以多外出社交，把握桃花運最多的一天。
01.11(日)
牡羊座
工作：朋友引見事業
感情：心事和朋友聊
財運：貴人指點生財
牡羊幸運色:赭色
貴人:獅子
小人:天蠍
金牛座
工作：親切態度待人
感情：打扮漂亮性感
財運：外地求財順利
金牛幸運色:灰金菊色
貴人:天秤
小人:巨蟹
雙子座
工作：自然成功結緣
感情：人際圈好人緣
財運：平衡投資支出
雙子幸運色:珊瑚紅
貴人:巨蟹
小人:雙魚
巨蟹座
工作：得到指點幫助
感情：愛情貴人運強
財運：長輩提供金援
巨蟹幸運色:孔雀藍
貴人:射手
小人:水瓶
獅子座
工作：調好人際關係
感情：單身把握桃花
財運：容易達成所願
獅子幸運色:緋紅
貴人:水瓶
小人:金牛
處女座
工作：可望談成生意
感情：娛樂增加戀愛
財運：得財見好就收
處女幸運色:暗金菊色
貴人:牡羊
小人:魔羯
天秤座
工作：長官慧眼賞識
感情：相親大好日子
財運：運用智慧理財
天秤幸運色:銀色
貴人:雙魚
小人:獅子
天蠍座
工作：積極調整心態
感情：單身適合約會
財運：好財運多在外
天蠍幸運色:黃色
貴人:處女
小人:雙子
射手座
工作：合夥默契十足
感情：易獲異性幫助
財運：不錯投資商機
射手幸運色:中春綠色
貴人:雙子
小人:處女
魔羯座
工作：積極主動做事
感情：單身者桃花多
財運：發現投資管道
魔羯幸運色:中岩藍
貴人:天蠍
小人:天秤
水瓶座
工作：事業大有助益
感情：戀愛勇氣重要
財運：投資耐性勿急
水瓶幸運色:巧克力色
貴人:金牛
小人:射手
雙魚座
工作：讓事業有進展
感情：調整個人心態
財運：求財有所突破
雙魚幸運色:蘭紫
貴人:魔羯
小人:牡羊
