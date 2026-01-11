小孟老師運勢／把握脫單黃金日！專家曝「3星座」桃花多

生活中心／綜合報導

1月11日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，牡羊座有貴人運，帶動財源滾滾；在事業運勢上，處女座有望在工作上談成生意；感情方面，單身的獅子座、天蠍座、摩羯座可以多外出社交，把握桃花運最多的一天。

01.11(日)

牡羊座

工作：朋友引見事業

感情：心事和朋友聊

財運：貴人指點生財

牡羊幸運色:赭色

貴人:獅子

小人:天蠍



金牛座

工作：親切態度待人

感情：打扮漂亮性感

財運：外地求財順利

金牛幸運色:灰金菊色

貴人:天秤

小人:巨蟹



雙子座

工作：自然成功結緣

感情：人際圈好人緣

財運：平衡投資支出

雙子幸運色:珊瑚紅

貴人:巨蟹

小人:雙魚



巨蟹座

工作：得到指點幫助

感情：愛情貴人運強

財運：長輩提供金援

巨蟹幸運色:孔雀藍

貴人:射手

小人:水瓶



獅子座

工作：調好人際關係

感情：單身把握桃花

財運：容易達成所願

獅子幸運色:緋紅

貴人:水瓶

小人:金牛



處女座

工作：可望談成生意

感情：娛樂增加戀愛

財運：得財見好就收

處女幸運色:暗金菊色

貴人:牡羊

小人:魔羯



天秤座

工作：長官慧眼賞識

感情：相親大好日子

財運：運用智慧理財

天秤幸運色:銀色

貴人:雙魚

小人:獅子



天蠍座

工作：積極調整心態

感情：單身適合約會

財運：好財運多在外

天蠍幸運色:黃色

貴人:處女

小人:雙子



射手座

工作：合夥默契十足

感情：易獲異性幫助

財運：不錯投資商機

射手幸運色:中春綠色

貴人:雙子

小人:處女



魔羯座

工作：積極主動做事

感情：單身者桃花多

財運：發現投資管道

魔羯幸運色:中岩藍

貴人:天蠍

小人:天秤



水瓶座

工作：事業大有助益

感情：戀愛勇氣重要

財運：投資耐性勿急

水瓶幸運色:巧克力色

貴人:金牛

小人:射手



雙魚座

工作：讓事業有進展

感情：調整個人心態

財運：求財有所突破

雙魚幸運色:蘭紫

貴人:魔羯

小人:牡羊

