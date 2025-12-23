小孟老師運勢／拓展工作人脈！1星座有望獲得新客戶
生活中心／綜合報導
12月23日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中是天秤座在財運方面，可加強投資學習；牡羊座在可幸福相互照顧；至於工作，「這星座」則有望得到新的客戶。
牡羊座：
工作：公司同事幫忙
感情：幸福相互照顧
財運：加強風險控制
牡羊幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座：
工作：具有分析能力
感情：順暢和諧溝通
財運：做好投資決策
金牛幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙子
雙子座：
工作：信用品德良好
感情：甜蜜中的永恆
財運：提高適應能力
雙子幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：客戶溝通順暢
感情：深情永恆守候
財運：瞭解避免風險
巨蟹幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：金牛
獅子座：
工作：網拍經營順暢
感情：愛的浪漫氛圍
財運：提高投資水準
獅子幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
處女座：
工作：外出洽談獲利
感情：溫暖中的擁抱
財運：投資適應變化
處女幸運色：白色
貴人：射手
小人：天秤
天秤座：
工作：企劃創意十足
感情：歡樂歡聚時刻
財運：加強投資學習
天秤幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：獅子
天蠍座：
工作：大談人生經驗
感情：深情交流心動
財運：提高競爭能力
天蠍幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
射手座：
工作：廣招賢能人士
感情：愛的滋養陪伴
財運：降低投資損失
射手幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：水瓶
魔羯座：
工作：得到新的客戶
感情：愛的冒險旅程
財運：有進財多行善
魔羯幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：天蠍
水瓶座：
工作：懂得讚美誇獎
感情：愛情賞心悅目
財運：精進財金知識
水瓶幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：射手
雙魚座：
工作：洽談生意順利
感情：溫馨幸福綻放
財運：考慮流動風險
雙魚幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／拓展工作人脈！專家點名「這1星座」有望獲得新客戶
