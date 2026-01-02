小孟老師運勢／收穫愛情！1星座有機會傾慕轉相戀

生活中心／綜合報導



1月2日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中水瓶座在工作方面，要積極調整心態；天秤座在財運方面，會發現許多商機；至於感情，「這星座」有機會從傾慕轉相戀，收穫甜甜的愛情。

牡羊座

工作：感激擁有工作

感情：情人默契十足

財運：大筆財務入帳

牡羊幸運色：薰衣草紫

貴人：天蠍

小人：獅子



金牛座

工作：與同事好相處

感情：收到告白情書

財運：廣納專業意見

金牛幸運色：鮭肉色

貴人：魔羯

小人：天秤



雙子座

工作：同事信任度增

感情：規劃婚後生活

財運：多方進財機會

雙子幸運色：鈷藍

貴人：巨蟹

小人：牡羊



巨蟹座

工作：充滿熱情希望

感情：派對遇到戀情

財運：財務收益增加

巨蟹幸運色：褐色

貴人：天秤

小人：天蠍



獅子座

工作：決策果斷正確

感情：遇到年輕異性

財運：收入大於支出

獅子幸運色：芥末黃

貴人：牡羊

小人：水瓶



處女座

工作：工作突出表現

感情：適合多元表白

財運：賺錢慾望強烈

處女幸運色：火鶴紅

貴人：處女

小人：雙子



天秤座

工作：拿捏輕重緩急

感情：製造約會樂趣

財運：發現許多商機

天秤幸運色：那瓦霍白

貴人：射手

小人：雙魚



天蠍座

工作：主管教導受益

感情：從傾慕轉相戀

財運：資金周轉頻繁

天蠍幸運色：暗紅

貴人：雙子

小人：金牛



射手座

工作：做事放寬心態

感情：願意為他付出

財運：留意市場訊息

射手幸運色：勃艮第酒紅

貴人：金牛

小人：巨蟹



魔羯座

工作：同事分憂解勞

感情：伴侶心有靈悉

財運：對投資感興趣

魔羯幸運色：灰土色

貴人：巨蟹

小人：射手



水瓶座

工作：積極調整心態

感情：內心非常狂野

財運：小投資大賺錢

水瓶幸運色：鴨綠色

貴人：水瓶

小人：處女



雙魚座

工作：富有服務熱忱

感情：突顯感性一面

財運：在外有利洽商

雙魚幸運色：碧綠

貴人：獅子

小人：魔羯

原文出處：小孟老師運勢／收穫甜甜愛情！專家點名「1星座」有機會從傾慕轉相戀

