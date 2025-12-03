小孟老師運勢／星象牽動市場！專家揭「3星座」爽撈進帳機會來了
生活中心／綜合報導
12月3日星象牽動市場情緒，各星座在投資表現上也出現明顯分化！星座專家小孟老師分析今日「最會賺」的前三名分別是天蠍、處女與天秤，不論是短線操作的小額獲利，或眼光精準發掘商機，都有亮眼進帳；中段表現則以牡羊、巨蟹與水瓶為主，只要掌握市場訊息、穩健控管資金，仍能維持不錯收益；但射手、金牛與雙魚今日投資運偏弱，容易因情緒或資訊不足做出錯誤判斷，建議放慢腳步、保守布局，避免在震盪行情中誤踩風險。
12.03(三)
牡羊座：
工作：做事放寬心態
感情：突顯感性一面
財運：留意市場訊息
牡羊幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙子
金牛座：
工作：感激擁有工作
感情：製造約會樂趣
財運：大筆財務入帳
金牛幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
雙子座：
工作：同事分憂解勞
感情：伴侶心有靈悉
財運：廣納專業意見
雙子幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：金牛
巨蟹座：
工作：同事信任度增
感情：從傾慕轉相戀
財運：資金周轉頻繁
巨蟹幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：巨蟹
獅子座：
工作：富有服務熱忱
感情：願意為他付出
財運：在外有利洽商
獅子幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：射手
處女座：
工作：拿捏輕重緩急
感情：情人默契十足
財運：發現許多商機
處女幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：雙魚
天秤座：
工作：主管教導受益
感情：規劃婚後生活
財運：多方進財機會
天秤幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：獅子
天蠍座：
工作：積極調整心態
感情：派對遇到戀情
財運：小投資大賺錢
天蠍幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：魔羯
射手座：
工作：決策果斷正確
感情：遇到年輕異性
財運：賺錢慾望強烈
射手幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：水瓶
魔羯座：
工作：工作突出表現
感情：適合多元表白
財運：收入大於支出
魔羯幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍
水瓶座：
工作：充滿熱情希望
感情：內心非常狂野
財運：財務收益增加
水瓶幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
雙魚座：
工作：與同事好相處
感情：收到告白情書
財運：對投資感興趣
雙魚幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：天秤
