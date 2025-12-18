小孟老師運勢／桃花運來了！專家曝1星座：擦出火花
生活中心／綜合報導
12月18日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，處女座把握今天機會，有賺錢的機運；在事業運勢上，獅子座、水瓶座在工作上要保持正向態度，相信一切可能；感情方面，牡羊座桃花運有大增的跡象，有機會與曖昧對象擦出火花。
12／18（四）
牡羊座：
工作：為想要而努力
感情：曖昧擦出火花
財運：努力持續賺錢
牡羊幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
金牛座：
工作：成功來自模仿
感情：跟人聯繫情感
財運：解除財務恐懼
金牛幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：獅子
雙子座：
工作：順利取得訂單
感情：實現愛情美好
財運：豐盛獲利到來
雙子幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：凝聚員工向心
感情：獲得情感安慰
財運：繼續保持學習
巨蟹幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：雙魚
獅子座：
工作：相信一切可能
感情：外出特殊機遇
財運：團隊合作賺錢
獅子幸運色：橘色
貴人：射手
小人：金牛
處女座：
工作：得到事業靈感
感情：可多向外活動
財運：有賺錢的機運
處女幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
天秤座：
工作：投入心血工作
感情：快樂歡愉無憂
財運：切勿進行合夥
天秤幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：天秤
天蠍座：
工作：幫助他人成功
感情：約會不被干擾
財運：聽取眾人意見
天蠍幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：牡羊
射手座：
工作：夢想成為事業
感情：外出旅遊散心
財運：可以開始收穫
射手幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：射手
魔羯座：
工作：勇於追逐夢想
感情：愛情喜氣洋洋
財運：小心亦步亦趨
魔羯幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙子
水瓶座：
工作：保持正向想法
感情：愛情風平浪靜
財運：注意進場時機
水瓶幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：處女
雙魚座：
工作：蘊釀成功習慣
感情：好心情好戀情
財運：保持開放心態
雙魚幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：天蠍
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／桃花運來了快把握！專家曝「1星座」：曖昧擦出火花
