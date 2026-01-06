小孟老師運勢／水瓶座迎強烈桃花！3星座快去交友

生活中心／綜合報導

今日是1月6日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，本日水瓶座擁有強烈愛情桃花，3星座桃花可能就在身邊，魔羯座在交友蘊藏機遇，天蠍座有望擦出火花，巨蟹座則是朋友很有魅力。

牡羊座：

工作：做事積極熱情

感情：約會精心打扮

財運：得財機會增加

牡羊幸運色:小麥色

貴人:雙子

小人:處女



金牛座：

工作：事業充滿熱情

感情：愛情減少摩擦

財運：突破競爭障礙

金牛幸運色:玫瑰紅

貴人:魔羯

小人:獅子



雙子座：

工作：做事領悟力佳

感情：散發溫柔香味

財運：家族企業賺錢

雙子幸運色:檸檬綢色

貴人:射手

小人:巨蟹



巨蟹座：

工作：交流大有收穫

感情：朋友很有魅力

財運：投資專注度高

巨蟹幸運色:沙棕

貴人:水瓶

小人:牡羊



獅子座：

工作：辦公心情平靜

感情：自我穩重表現

財運：網路發展門路

獅子幸運色:棕色

貴人:獅子

小人:金牛



處女座：

工作：補充專業知識

感情：表現穩重有形

財運：財運可望延續

處女幸運色:樞機紅

貴人:處女

小人:天蠍



天秤座：

工作：如期完成工作

感情：異性經常互動

財運：適合動腦賺錢

天秤幸運色:薩克斯藍

貴人:巨蟹

小人:魔羯



天蠍座：

工作：工作保持平靜

感情：有旺擦出火花

財運：開店生意有賺

天蠍幸運色:深茜紅

貴人:雙魚

小人:天秤



射手座：

工作：好好放鬆心情

感情：約會亮眼表現

財運：異地謀財有賺

射手幸運色:霧玫瑰色

貴人:天蠍

小人:雙魚



魔羯座：

工作：職場挖到商機

感情：交友蘊藏機遇

財運：繼續手中投資

魔羯幸運色:古董白

貴人:金牛

小人:雙子



水瓶座：

工作：擴展新的業務

感情：強烈愛情桃花

財運：先休息緩投資

水瓶幸運色:海綠

貴人:天秤

小人:射手



雙魚座：

工作：弄清事實真相

感情：氣質好有內涵

財運：理財獲利日子

雙魚幸運色:中藍

貴人:牡羊

小人:水瓶

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／水瓶座迎強烈感情運！3星座「桃花在身邊」：朋友很有魅力

