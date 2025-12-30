小孟老師運勢／水瓶獲財神眷顧 「1星座」迎挑戰！

生活中心／綜合報導



12月30日（週二）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。工作方面，雙子座將面臨職場挑戰，天秤座可把握絕佳成長機會，而努力打拚的摩羯座將迎來不錯收穫。至於本日財運，財神眷顧水瓶座，資金將平穩上漲，提醒雙魚座需做好資金管理。

12.30(二)



牡羊座：

工作：積極努力打拼

感情：熱情相互擁抱

財運：建立良好投資

牡羊幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：金牛



金牛座：

工作：不再缺乏自信

感情：真愛無怨無悔

財運：達成財務目標

金牛幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：雙子



雙子座：

工作：面對職場挑戰

感情：相互溫暖陪伴

財運：有效管理風險

雙子幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：天秤



巨蟹座：

工作：跨越陰暗恐懼

感情：甜蜜細節體貼

財運：開發創新收入

巨蟹幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：天蠍



獅子座：

工作：培養解決能力

感情：愛意洋溢心中

財運：學習財務知識

獅子幸運色：紅色

貴人：處女

小人：牡羊



處女座：

工作：關注核心價值

感情：默契互動美好

財運：善用投資工具

處女幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：射手



天秤座：

工作：絕佳成長機會

感情：共度美好時光

財運：保持財務穩定

天秤幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：水瓶



天蠍座：

工作：在乎頭銜職位

感情：彼此傾聽理解

財運：得到充足資源

天蠍幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：處女



射手座：

工作：繼續保持前進

感情：深度情感交流

財運：維護良好信用

射手幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：巨蟹



魔羯座：

工作：耕耘獲得豐收

感情：溫柔呵護關懷

財運：善用財務規劃

魔羯幸運色：棕色

貴人：射手

小人：魔羯



水瓶座：

工作：客人回流變多

感情：甜蜜幸福時光

財運：資金平穩上漲

水瓶幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：獅子



雙魚座：

工作：同事相處融恰

感情：真誠相待信任

財運：調整資金管理

雙魚幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：雙魚

廣告 廣告

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／水瓶財運旺、摩羯喜提大豐收！「1星座」工作將面臨挑戰

更多民視新聞報導

小孟老師運勢／避免荷包失血！「1星座」投資要小心

2026赤馬年國運籤出爐 命理師揭「1時段」台灣不平靜！

強震前合歡山「紅光罩頂」！異象曝網抖：921也是…

