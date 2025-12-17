小孟老師運勢／注意投資規劃！「3星座」：須小心謹慎

生活中心／綜合報導

12月17日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中天秤座在感情方面，會被幸福的氛圍圍繞著；獅子座在工作方面，會順利擺脫混亂；至於財運，「3星座」需做好投資計劃，規避不明風險。

12.17(三)

牡羊座：

工作：求職順便錄取

感情：共同共創成長

財運：提升專業學習

牡羊幸運色：金色

貴人：射手

小人：天秤



金牛座：

工作：切中問題要害

感情：成為對方依靠

財運：加強趨勢分析

金牛幸運色：白色

貴人：雙子

小人：天蠍



雙子座：

工作：客戶溝通良好

感情：可以自由自在

財運：加強現金監管

雙子幸運色：藍色

貴人：巨蟹

小人：雙子



巨蟹座：

工作：抱持耐心和諧

感情：問題可以解決

財運：規避不明風險

巨蟹幸運色：黃色

貴人：天蠍

小人：牡羊



獅子座：

工作：順利擺脫混亂

感情：拿出確定保證

財運：控制降低成本

獅子幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：射手



處女座：

工作：求才門路增多

感情：彼此扶持直前

財運：謹慎資金投資

處女幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：巨蟹



天秤座：

工作：找到理想目標

感情：幸福甜蜜圍繞

財運：獲得意外錢財

天秤幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：金牛



天蠍座：

工作：技能有望提升

感情：心情患得患失

財運：瞭解資本市場

天蠍幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：獅子



射手座：

工作：工作氣氛愉快

感情：完整呈現情緒

財運：提高獲利盈利

射手幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：雙魚



魔羯座：

工作：抱持進步動力

感情：祈求好運降臨

財運：把握大勢發展

魔羯幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：水瓶



水瓶座：

工作：聰明靈活工作

感情：保持順其自然

財運：避免股票虧損

水瓶幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：魔羯



雙魚座：

工作：職場效益提升

感情：散發個人魅力

財運：看準投資行情

雙魚幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：處女

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／注意投資規劃！專家點名「3星座」：須小心謹慎

