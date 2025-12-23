小孟老師運勢／準備發大財！1星座將有財神爺來眷顧

生活中心／綜合報導



12月22日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中是巨蟹座在感情方面，可尋找浪漫愛情；天蠍座在工作方面，將取得計畫成功；至於財運，「這星座」則會有財神爺來眷顧。

牡羊座：

工作：發展國際業務

感情：準備前進出發

財運：正財偏財皆旺

牡羊幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天秤



金牛座：

工作：拓展新的市場

感情：兩人相處自在

財運：持續財經學習

金牛幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：牡羊



雙子座：

工作：開始經營業務

感情：認同家人眼光

財運：財富回收增多

雙子幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：水瓶



巨蟹座：

工作：建立長期願景

感情：尋找浪漫愛情

財運：幸運獲得小獎

巨蟹幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：雙子



獅子座：

工作：適應科技趨勢

感情：準備安定生活

財運：賺取小額買賣

獅子幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：天蠍



處女座：

工作：妥善危機管理

感情：家人齊心祝福

財運：獲利準備入帳

處女幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：射手



天秤座：

工作：導入人工智慧

感情：放下私人愛好

財運：賣方大賺一筆

天秤幸運色：金色

貴人：處女

小人：金牛



天蠍座：

工作：取得計畫成功

感情：呼應彼此心靈

財運：投資目標增加

天蠍幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：雙魚



射手座：

工作：提高客戶滿意

感情：可以自己做主

財運：暗中獲取財源

射手幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：巨蟹



魔羯座：

工作：拓展合作夥伴

感情：詢問家人意見

財運：公司為你加薪

魔羯幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：獅子



水瓶座：

工作：建立生產優勢

感情：安定伴侶情緒

財運：調整獲利模式

水瓶幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：魔羯



雙魚座：

工作：產品按時完成

感情：可以休息片刻

財運：財神爺來眷顧

雙魚幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：處女

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／準備發大財！專家點名「這1星座」將有財神爺來眷顧

