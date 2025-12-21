小孟老師運勢／準備脫單了！1星座可遇到不錯對象
生活中心／綜合報導
12月21日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，牡羊座可學習理財知識；在事業運勢上，處女座可提高產品創新；感情方面，「這1星座」可遇到不錯對象。
牡羊座：
工作：建立專業形象
感情：對方感到溫暖
財運：學習理財知識
牡羊幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
金牛座：
工作：成功解決難題
感情：可多與人接觸
財運：穩健投資財富
金牛幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：表現專業態度
感情：辦公室的浪漫
財運：投資財富大賺
雙子幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙子
巨蟹座：
工作：推動產品開發
感情：雙方默契十足
財運：多種收入來源
巨蟹幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：水瓶
獅子座：
工作：招聘優秀員工
感情：有相知的昇華
財運：放下心中得失
獅子幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：雙魚
處女座：
工作：提高產品創新
感情：撒嬌吸引對方
財運：穩妥投資理財
處女幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手
天秤座：
工作：創立自己公司
感情：給人良好印象
財運：財運名利雙收
天秤幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
天蠍座：
工作：表現得到認可
感情：找到適合愛情
財運：投資大賺一筆
天蠍幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座：
工作：優秀工作表現
感情：遇到不錯對象
財運：財富充裕幸福
射手幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
魔羯座：
工作：獲得優異表現
感情：追逐浪漫愛情
財運：職位升財富增
魔羯幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
水瓶座：
工作：獲得客戶稱讚
感情：聊天中有好感
財運：注意財物安全
水瓶幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
雙魚座：
工作：得到成功經驗
感情：感情非常穩定
財運：活用理財技巧
雙魚幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／準備脫單了！專家點名「1星座」可遇到不錯對象
