生活中心／綜合報導



每日星座運勢來了！12月12日星期五，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日牡羊座的民眾，在職場上將可以獲得不少靈感。至於巨蟹座則可以透握交流獲得益處，獅子座有望靠著赴約累積人脈。







小孟老師運勢／牡羊職場將獲得滿滿靈感 2星座有獲益機會

小孟老師指出，本日牡羊座的民眾，在職場上將可以獲得不少靈感。（圖／民視新聞資料照）

牡羊座：

工作：工作中獲靈感

感情：認識心儀對象

財運：財務收支平衡

牡羊幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：巨蟹



金牛座：

工作：自我管理時間

感情：好情緒好桃花

財運：研究投資理財

金牛幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：天蠍



雙子座：

工作：虛心檢討改進

感情：冷靜帶來桃花

財運：生活開銷減少

雙子幸運色：黃色

貴人：魔羯

小人：天秤



巨蟹座：

工作：交流獲得益處

感情：有利愛情爭取

財運：買到折扣商品

巨蟹幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯



獅子座：

工作：赴約累積人脈

感情：愛情大有所獲

財運：開源的企圖心

獅子幸運色：灰色

貴人：射手

小人：牡羊



處女座：

工作：多與同事合作

感情：曖昧者好桃花

財運：豐厚正財收入

處女幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：射手



天秤座：

工作：和長輩們交流

感情：注重自身形象

財運：前期投資回報

天秤幸運色：白色

貴人：處女

小人：雙魚



天蠍座：

工作：適合推行計劃

感情：助人為樂善報

財運：投資自我判斷

天蠍幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：獅子

射手座：

工作：建立積極文化

感情：單身者多奇緣

財運：財氣穩定得財

射手幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：水瓶

魔羯座：

工作：提升工作效率

感情：桃花旺快行動

財運：充實自己知識

魔羯幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：金牛

水瓶座：

工作：虛心耐心聽教

感情：注意自己形象

財運：投資達成所願

水瓶幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：雙子



雙魚座：

工作：凡事親力親為

感情：形象招來桃花

財運：獲利略有賺頭

雙魚幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：處女







以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／牡羊職場將獲得滿滿靈感 2星座有獲益機會

