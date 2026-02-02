小孟老師運勢／獅子小心爛桃花 財神眷顧2星座！

生活中心／綜合報導



2月2日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。感情方面，提醒獅子座當心爛桃花將頻頻出現，而巨蠍座「口下留情」說話不要太衝。至於本日財運，天蠍座傳出好消息「虧損有望減少」，不過射手座避免高額投資。



02／02（一）



牡羊座：

工作：拒絕無理要求

感情：有事當面說清

財運：多進修財金課

牡羊幸運色：藕紫色

貴人：摩羯

小人：天秤



金牛座：

工作：理解客人需求

感情：多加安慰對方

財運：檢視自身決策

金牛幸運色：彩虹色

貴人：獅子

小人：巨蟹



雙子座：

工作：失意也別喪志

感情：多是雞同鴨講

財運：獲利不如預期

雙子幸運色：淺藍色

貴人：雙子

小人：處女



巨蟹座：

工作：工作不宜誇功

感情：說話不要太衝

財運：存款多做規劃

巨蟹幸運色：黃金色

貴人：金牛

小人：獅子



獅子座：

工作：全力投入工作

感情：爛桃花頻出現

財運：多多幫助別人

獅子幸運色：橡木色

貴人：牡羊

小人：金牛



處女座：

工作：情緒較起伏大

感情：感情苦多付出

財運：選擇穩定標的

處女幸運色:茶綠色

貴人:天秤

小人:天蠍



天秤座：

工作：耐心堅持下去

感情：多打扮增魅力

財運：獲利出場了結

天秤幸運色:銀白色

貴人:射手

小人:摩羯



天蠍座：

工作：注意說話方式

感情：換了不會更好

財運：有望減少虧損

天蠍幸運色:抹茶色

貴人:水瓶

小人:雙魚



射手座：

工作：工作進展停滯

感情：抱怨是致命傷

財運：避免高額投資

射手幸運色:番茄色

貴人:雙魚

小人:射手



魔羯座：

工作：注意謹言慎行

感情：耐心才可長久

財運：投資多聽多看

魔羯幸運色:亮橘色

貴人:處女

小人:牡羊



水瓶座：

工作：難題得到解決

感情：不要句點別人

財運：易得失心過重

水瓶幸運色:西柚色

貴人:天蠍

小人:水瓶



雙魚座：

工作：閒言不必留心

感情：踏出去多社交

財運：多做行善捐款

雙魚幸運色:翠綠色

貴人:巨蟹

小人:雙子

原文出處：小孟老師運勢／獅子座慎防爛桃花纏身 財神眷顧2星座「多行善助人」！

