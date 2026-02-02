小孟老師運勢／獅子小心爛桃花 財神眷顧2星座！
生活中心／綜合報導
2月2日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。感情方面，提醒獅子座當心爛桃花將頻頻出現，而巨蠍座「口下留情」說話不要太衝。至於本日財運，天蠍座傳出好消息「虧損有望減少」，不過射手座避免高額投資。
02／02（一）
牡羊座：
工作：拒絕無理要求
感情：有事當面說清
財運：多進修財金課
牡羊幸運色：藕紫色
貴人：摩羯
小人：天秤
金牛座：
工作：理解客人需求
感情：多加安慰對方
財運：檢視自身決策
金牛幸運色：彩虹色
貴人：獅子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：失意也別喪志
感情：多是雞同鴨講
財運：獲利不如預期
雙子幸運色：淺藍色
貴人：雙子
小人：處女
巨蟹座：
工作：工作不宜誇功
感情：說話不要太衝
財運：存款多做規劃
巨蟹幸運色：黃金色
貴人：金牛
小人：獅子
獅子座：
工作：全力投入工作
感情：爛桃花頻出現
財運：多多幫助別人
獅子幸運色：橡木色
貴人：牡羊
小人：金牛
處女座：
工作：情緒較起伏大
感情：感情苦多付出
財運：選擇穩定標的
處女幸運色:茶綠色
貴人:天秤
小人:天蠍
天秤座：
工作：耐心堅持下去
感情：多打扮增魅力
財運：獲利出場了結
天秤幸運色:銀白色
貴人:射手
小人:摩羯
天蠍座：
工作：注意說話方式
感情：換了不會更好
財運：有望減少虧損
天蠍幸運色:抹茶色
貴人:水瓶
小人:雙魚
射手座：
工作：工作進展停滯
感情：抱怨是致命傷
財運：避免高額投資
射手幸運色:番茄色
貴人:雙魚
小人:射手
魔羯座：
工作：注意謹言慎行
感情：耐心才可長久
財運：投資多聽多看
魔羯幸運色:亮橘色
貴人:處女
小人:牡羊
水瓶座：
工作：難題得到解決
感情：不要句點別人
財運：易得失心過重
水瓶幸運色:西柚色
貴人:天蠍
小人:水瓶
雙魚座：
工作：閒言不必留心
感情：踏出去多社交
財運：多做行善捐款
雙魚幸運色:翠綠色
貴人:巨蟹
小人:雙子
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／獅子座慎防爛桃花纏身 財神眷顧2星座「多行善助人」！
更多民視新聞報導
2026年台灣遇3大挑戰 「殘酷組合」揭國運走向！
2026赤馬年國運籤出爐 命理師揭「1時段」台灣不平靜！
買樂透、尾牙摸彩快看！專家授「中獎秘訣」：4生肖更易中
其他人也在看
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
致富靠今晚！威力彩飆8.7億 3星座偏財運爆棚
威力彩頭獎上看8.7億元，今（2）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，馬年一開局就有好運降臨，賺錢飛速，財富如潮水般湧來。
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
浴室門橡膠條「黑黴」清不掉？專家授「1張廚房紙巾」馬上搞定 主婦實測：真的有用
浴室再怎麼打掃，回過神來，浴室門的橡膠條（密封膠條）又冒出黑黴……一旦長出來就很難清，真的很棘手。對此，「saita」網站分享一個能有效清除橡膠條黑黴的方法。 頑固黑黴用「紙巾捲條濕敷法」最有效 浴室門橡膠條上的黴菌，用一般清潔劑往往很難清掉。尤其橡膠材質容易悶濕、又是黴菌最愛躲的地方。這時候推薦使用——「紙巾捲條濕敷法」：把廚房紙巾扭成細條，讓除霉劑能緊緊貼住縫隙，藥劑才能深入作用。 清除浴室門橡膠條黑黴：準備工具•除霉劑•廚房紙巾•牙刷•清潔用橡膠手套 使用除霉劑時的注意事項 •務必保持通風換氣（打開窗戶、開排風扇）•除霉劑對皮膚有刺激性，一定要戴手套操作 步驟1：把紙巾扭成「紙巾捲條」把廚房紙巾剪成細長條，然後扭成像「捲條」一樣的細條。做細一點的好處是：能更貼合橡膠條凹槽，也更容易讓藥劑滲透到深處。 步驟2：直接在橡膠條上噴除霉劑先把除霉劑直接噴在發霉的橡膠條上，讓藥劑先覆蓋住黴點。 步驟3：放上紙巾捲條「濕敷」，再噴一次把剛做好的紙巾捲條放在橡膠條上，接著再噴一次除霉劑，讓紙巾捲條吸附藥劑、牢牢貼住發霉處。然後靜置約15分鐘，讓藥效確實作用。 步驟4：取下紙巾捲條→輕刷→沖洗乾