小孟老師運勢／獅子座工作莫急！「這星座」將遇情人
生活中心／綜合報導
10月31日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中，「這星座」在感情方面，有望遇到心儀對象，愛情運滿滿；而獅子座在工作方面，若遇急事心態需平靜；至於財運，雙魚座最好及時調整策略，以防財神擦肩而過。
牡羊座：
工作：擔任領導角色
感情：誠實方為上策
財運：積極發掘機會
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：巨蟹
金牛座：
工作：積極找到方法
感情：理想溝通互動
財運：把握公司盈利
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
雙子座：
工作：才華洋溢順遂
感情：遇到心儀對象
財運：把握市場低點
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：工作氣氛濃烈
感情：達成重要階段
財運：熟悉金融市場
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：射手
獅子座：
工作：平靜處理急事
感情：迅速墜入愛河
財運：收到額外禮物
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：魔羯
處女座：
工作：持續改進創新
感情：找到彼此的愛
財運：保持財務平衡
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天秤
天秤座：
工作：重視信用承諾
感情：單身者桃花多
財運：休息再次出發
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：獅子
天蠍座：
工作：排除一切誤會
感情：心事和朋友聊
財運：切莫要求完美
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
射手座：
工作：事業稱霸一方
感情：拉近彼此距離
財運：提高投資效益
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶
魔羯座：
工作：自製能力不錯
感情：調整個人心態
財運：把握市場機會
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天蠍
水瓶座：
工作：工作運勢高漲
感情：一心一意浪漫
財運：加強資產管理
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：金牛
雙魚座：
工作：熱愛創業有成
感情：平淡就是幸福
財運：及時調整策略
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：處女
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／獅子座「工作遇急事」心態需平靜！「這星座」有望遇到心上人
