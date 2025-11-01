小孟老師運勢／獅子座工作「保持好心情」！「這星座」愛情提升
生活中心／綜合報導
11月1日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中，「這星座」在感情方面，甜度提升，愛情運滿滿；而獅子座在工作方面，須保持開朗樂觀的心情，方能有好結果；至於財運，處女座有獲得小財的機會，可以好好把握。
牡羊座：
工作：反應能力快速
感情：心心相印浪漫
財運：逐步積累增值
牡羊幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：超越成就非凡
感情：感情豐富甜美
財運：建立良好信用
金牛幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙子座：
工作：專業能力增強
感情：充滿愛和關懷
財運：買彩券有所獲
雙子幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
巨蟹座：
工作：爭取特殊待遇
感情：愛情甜度提升
財運：條理分散投資
巨蟹幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天秤
獅子座：
工作：保持心情開朗
感情：接受尊重對方
財運：團結合作賺錢
獅子幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙魚
處女座：
工作：等待同事救援
感情：兩人關係緊張
財運：可以獲得小財
處女幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
天秤座：
工作：積極開拓事業
感情：相親遇到正緣
財運：放下心中偏見
天秤幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：射手
天蠍座：
工作：重回積極狀態
感情：瀕臨感情危機
財運：定期存款到期
天蠍幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
射手座：
工作：解決客戶問題
感情：強烈愛情桃花
財運：相信自己直覺
射手幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
魔羯座：
工作：長官慧眼賞識
感情：低頭尋求原諒
財運：投資持續賺錢
魔羯幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍
水瓶座：
工作：強大成功決心
感情：散發溫柔香味
財運：收到貴重禮物
水瓶幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：處女
雙魚座：
工作：沉著把握機會
感情：溫馨浪漫時光
財運：瞭解把握機遇
雙魚幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：獅子
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／獅子座工作需「保持好心情」！「這1星座」愛情甜度UPUP
