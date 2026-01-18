小孟老師運勢／獅子座強勢登頂！這星座別大意
生活中心／綜合報導
1月18日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，獅子座表現最為亮眼，不僅財運上「標的出類拔萃」，投資眼光精準，感情方面也迎來「喜悅獲得真愛」，單身者有望遇到理想對象，有伴者感情升溫。相較之下，天蠍座與魔羯座在財務規畫上需留意風險與資金流動，避免衝動決策；水瓶座則適合見好就收，提防他人影響判斷。整體而言，把握自身優勢、穩健應對，才能讓好運延續。
牡羊座：
工作：建立完善管理
感情：調整相處模式
財運：投資資產保值
牡羊幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：水瓶
金牛座：
工作：增強組織架構
感情：放棄舊有關係
財運：制定長期目標
金牛幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙子座：
工作：提高客戶忠誠
感情：期待天下太平
財運：提高投資水準
雙子幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：巨蟹
巨蟹座：
工作：提高運作效率
感情：走過難忘歲月
財運：適時調整策略
巨蟹幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：天秤
獅子座：
工作：提高市場地位
感情：喜悅獲得真愛
財運：標的出類拔萃
獅子幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女
處女座：
工作：提高企業責任
感情：兩人互相作伴
財運：做好投資決策
處女幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手
天秤座：
工作：加強合作溝通
感情：愛無私地分享
財運：緊抓重生機會
天秤幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天蠍座：
工作：開發更高品質
感情：交給對方做主
財運：考慮流動風險
天蠍幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
射手座：
工作：能力備受依靠
感情：兩人幸福相伴
財運：調整鎖定目標
射手幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：牡羊
魔羯座：
工作：提高企業價值
感情：觀察對方態度
財運：避免不良風險
魔羯幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
水瓶座：
工作：提高作業標準
感情：友情喜悅歡聚
財運：獲俐落袋為安
水瓶幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：雙子
雙魚座：
工作：微笑待人處事
感情：下定決心開始
財運：編修退休藍圖
雙魚幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙魚
原文出處：小孟老師運勢／獅子座強勢登頂！1月18日財運、桃花全開 這星座別大意
