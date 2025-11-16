小孟老師運勢／獅子座有豔遇！4星座超幸福「愛神征服一切」

生活中心／綜合報導

今日是11月17日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出本日多個星座感情運佳，尤其獅子座生活中有豔遇，另外4星座也有好消息，牡羊座迎來兩顆靈魂結合，雙子座的浪漫情話不斷，天秤座感受到幸福美滿環繞，射手座則有愛神征服一切。

牡羊座：

工作：得到上級共鳴

感情：兩顆靈魂結合

財運：進行市場分析

牡羊幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：水瓶



金牛座：

工作：受到主管認同

感情：學會處理意見

財運：增加電子商務

金牛幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：牡羊



雙子座：

工作：積極學習進步

感情：浪漫情話不斷

財運：靠腦力賺大錢

雙子幸運色：卡其色

貴人：處女

小人：獅子



巨蟹座：

工作：與同事有默契

感情：有智慧的愛情

財運：買賣外幣獲利

巨蟹幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：雙魚



獅子座：

工作：有力人士幫忙

感情：生活中有豔遇

財運：合理管理負債

獅子幸運色：金色

貴人：巨蟹

小人：魔羯



處女座：

工作：有建設性溝通

感情：愛情走入婚姻

財運：保持理性不貪

處女幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：巨蟹



天秤座：

工作：誤會解釋清楚

感情：幸福美滿環繞

財運：定期評估績效

天秤幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：射手



天蠍座：

工作：靈感創意不斷

感情：互相尊重自由

財運：建立儲蓄習慣

天蠍幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天蠍



射手座：

工作：工作重視細節

感情：愛神征服一切

財運：加強現金監管

射手幸運色：橙色

貴人：射手

小人：處女



魔羯座：

工作：持續保持耐心

感情：平穩安定幸福

財運：統籌規劃財務

魔羯幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：雙子



水瓶座：

工作：指揮權限增加

感情：愛情淨化心靈

財運：建立強大人脈

水瓶幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：金牛



雙魚座：

工作：適合農田活動

感情：好情緒好桃花

財運：善用理財軟體

雙魚幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天秤

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／獅子座生活有豔遇！4星座超幸福「靈魂結合」愛神征服一切

