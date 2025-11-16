小孟老師運勢／獅子座有豔遇！4星座超幸福「愛神征服一切」
生活中心／綜合報導
今日是11月17日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出本日多個星座感情運佳，尤其獅子座生活中有豔遇，另外4星座也有好消息，牡羊座迎來兩顆靈魂結合，雙子座的浪漫情話不斷，天秤座感受到幸福美滿環繞，射手座則有愛神征服一切。
11.17(一)
牡羊座：
工作：得到上級共鳴
感情：兩顆靈魂結合
財運：進行市場分析
牡羊幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：水瓶
金牛座：
工作：受到主管認同
感情：學會處理意見
財運：增加電子商務
金牛幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：牡羊
雙子座：
工作：積極學習進步
感情：浪漫情話不斷
財運：靠腦力賺大錢
雙子幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：獅子
巨蟹座：
工作：與同事有默契
感情：有智慧的愛情
財運：買賣外幣獲利
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
獅子座：
工作：有力人士幫忙
感情：生活中有豔遇
財運：合理管理負債
獅子幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
處女座：
工作：有建設性溝通
感情：愛情走入婚姻
財運：保持理性不貪
處女幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天秤座：
工作：誤會解釋清楚
感情：幸福美滿環繞
財運：定期評估績效
天秤幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
天蠍座：
工作：靈感創意不斷
感情：互相尊重自由
財運：建立儲蓄習慣
天蠍幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
射手座：
工作：工作重視細節
感情：愛神征服一切
財運：加強現金監管
射手幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
魔羯座：
工作：持續保持耐心
感情：平穩安定幸福
財運：統籌規劃財務
魔羯幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
水瓶座：
工作：指揮權限增加
感情：愛情淨化心靈
財運：建立強大人脈
水瓶幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：金牛
雙魚座：
工作：適合農田活動
感情：好情緒好桃花
財運：善用理財軟體
雙魚幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／獅子座生活有豔遇！4星座超幸福「靈魂結合」愛神征服一切
更多民視新聞報導
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼 4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史
冷空氣明殺到！「3地防大雨」北部低溫探15度 1圖看懂雨區變化
其他人也在看
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺EBC東森新聞 ・ 1 天前
2026迎財神！5星座財運大爆發 升職加薪不是夢
2026迎財神！5星座財運大爆發 升職加薪不是夢EBC東森新聞 ・ 11 小時前
12星座本周運勢〈11.16~11.22〉
【牡羊座】致勝技巧：擔當重任，一馬當先。【金牛座】致勝技巧：錘鍊自我，重燃信心。【雙子座】致勝技巧：挖掘興趣，培養同理心。【巨蟹座】致勝技巧：重組資源，整理團隊。【獅子座】致勝技巧：回顧自省，切忌急…科技紫微網 ・ 1 天前
11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來
11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來EBC東森新聞 ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬鼠者愛情事業兩得意、屬豬者偏財運爆發
本周事業運前三名：1.豬工作：本周運勢興旺，為第一名。工作上有貴人出現幫忙，老闆很看重你，把握難得的契機，努力表現就對了。2.鼠工作：本周運勢終於回穩，為第二名。你的專業才華一點一滴受到重視，日積月累的經驗，前途越加光明。3.牛工作：本周運勢挺旺，為第三名。以...CTWANT ・ 20 小時前
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/17-11/23 莫名衝突增多 金牛感情爭執需多溝通 射手大方迎接新機會
水、木、土、天、海五星逆行，有一些人會覺得比較不順，或者是很容易被反省、起底，或者是翻舊帳，你可以把它想成好的，就是懷舊、懷舊風特別的明顯。 水星11/19逆回到天蠍座，逆回到全民當偵探的這個位置，除了有一些人被挖掘到秘密之外，我們也會被迫反思，我們自己的內在，我們對秘密的這件事情，我們的想法是什麼。Yahoo奇摩社群 ・ 14 小時前
2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花
2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花EBC東森新聞 ・ 1 天前
4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升
4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升EBC東森新聞 ・ 15 小時前
小孟老師運勢／牡羊職場將抓住機會！2星座工作可嘗試「大膽創新」
生活中心／綜合報導每日星座運勢來了！11月15日星期六，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日牡羊座有望在工作上迅速抓住機會。至於巨蟹座、天蠍座的民眾，有望展現新創意、點子，以及嘗試大膽表現。民視 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 14 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 10 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前