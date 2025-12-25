小孟老師運勢／耶誕節12星座運勢到！2星座感情「好事發生」
生活中心／綜合報導
每日星座運勢來了！12月25日星期四，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日在感情上，金牛座的民眾將能迎來好的安排，以及雙魚座將會展開一段好的循環。
小孟老師指出，本日2星座感情將有好發展。（圖／小孟老師提供）
牡羊座：
工作：開通事業通路
感情：可以堅強面對
財運：財富投資得當
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
金牛座：
工作：懷抱夢想希望
感情：接受好的安排
財運：擁有理財頭腦
金牛幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天秤
雙子座：
工作：實際感受過程
感情：兩人達成共識
財運：保持穩健投資
雙子幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
巨蟹座：
工作：即將美夢成真
感情：共創美好感情
財運：把握市場情況
巨蟹幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手
獅子座：
工作：打造團體價值
感情：起身面對問題
財運：把握市場機會
獅子幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：金牛
處女座：
工作：自信強人緣好
感情：追求新的開始
財運：財富自然增長
處女幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：水瓶
天秤座：
工作：繼續關注目標
感情：用愛擁抱家人
財運：聚精會神工作
天秤幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：振奮周遭同仁
感情：走過難忘時光
財運：財富平步青雲
天蠍幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：獅子
射手座：
工作：績效有所提升
感情：可以輕鬆面對
財運：賺取利潤機會
射手幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：處女
魔羯座：
工作：帶來快樂能量
感情：可以解決問題
財運：合理配置資產
魔羯幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
水瓶座：
工作：不到手不放棄
感情：傾聽關注對方
財運：打破財運枷鎖
水瓶幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：得到他人幫忙
感情：好的循環開始
財運：虧損部位止血
雙魚幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／耶誕節12星座運勢到！2星座感情「好事發生」
