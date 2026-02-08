小孟老師運勢／荷包賺滿滿！1星座投資順利獲利

生活中心／綜合報導



2月9日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中金牛座在感情方面，能得到家人祝福；雙子座在工作方面，需調整創業角度；至於財運，「這星座」投資將順利獲利，荷包滿滿。

牡羊座：

工作：重視老闆看法

感情：尋找心中真愛

財運：獲得投資資訊

牡羊幸運色：鐵灰色

貴人：獅子

小人：巨蟹



金牛座：

工作：重要會議展開

感情：得到家人祝福

財運：堅持投資熱誠

金牛幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：雙魚



雙子座：

工作：調整創業角度

感情：展開熱烈追求

財運：順利取得資格

雙子幸運色：深紫色

貴人：天秤

小人：雙子



巨蟹座：

工作：進度大有斬獲

感情：信任伴侶能力

財運：可以繼續投資

巨蟹幸運色：大紅色

貴人：雙子

小人：牡羊



獅子座：

工作：多微笑說好話

感情：調整約會頻率

財運：觀察市場動態

獅子幸運色：淺橙色

貴人：雙子

小人：魔羯



處女座：

工作：保持理性態度

感情：勇敢表達愛情

財運：重視投資報酬

處女幸運色：天藍色

貴人：魔羯

小人：天秤

天秤座：

工作：多以理性溝通

感情：兩人如膠似漆

財運：單獨進行投資

天秤幸運色：香檳色

貴人：巨蟹

小人：天蠍



天蠍座：

工作：歡慶業績成長

感情：完成個人目標

財運：投資順利獲利

天蠍幸運色：藕紫色

貴人：金牛

小人：處女



射手座：

工作：簽訂重要合約

感情：專一對待伴侶

財運：安心靜候佳音

射手幸運色：草皮色

貴人：雙魚

小人：水瓶



魔羯座：

工作：達成重要協議

感情：家人細心照顧

財運：尋找投資商品

魔羯幸運色：碧綠色

貴人：射手

小人：金牛



水瓶座：

工作：放下嚴格要求

感情：可以獨立自主

財運：追求富有生活

水瓶幸運色：米白色

貴人：水瓶

小人：獅子



雙魚座：

工作：放下個人執著

感情：建立好的交流

財運：完成階段目標

雙魚幸運色：鮮黃色

貴人：天蠍

小人：射手

