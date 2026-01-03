小孟老師運勢／處女座曖昧好友！3星座「主動進攻」脫單

生活中心／綜合報導

今日是1月3日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，本日處女座與好友有曖昧，並對3星座提供戀愛建議，雙子座適合主動放電，天蠍座微笑吸引異性，射手座可多些撒嬌調情。

牡羊座

工作：取得合作契約

感情：換方式表達愛

財運：財務有所轉機

牡羊幸運色:鮮紅

貴人:水瓶

小人:處女



金牛座

工作：業務收穫良多

感情：穩定平衡感情

財運：盈收有望新高

金牛幸運色:桃色

貴人:雙魚

小人:雙子



雙子座

工作：主動結識朋友

感情：適合主動放電

財運：短期投資有盈

雙子幸運色:印度紅

貴人:魔羯

小人:獅子



巨蟹座

工作：默默努力付出

感情：愛人齊心協力

財運：在外遇到金主

巨蟹幸運色:尖晶石紅

貴人:天蠍

小人:水瓶



獅子座

工作：做事謙虛婉轉

感情：多些甜言蜜語

財運：親友回饋金額

獅子幸運色: 深粉紅

貴人:射手

小人:金牛



處女座

工作：聯繫合作客戶

感情：與好友有曖昧

財運：財運來自貴人

處女幸運色:香檳黃

貴人:處女

小人:天秤



天秤座

工作：得到同事認同

感情：表現意外驚喜

財運：商務洽談機會

天秤幸運色:杏仁白

貴人:牡羊

小人:巨蟹



天蠍座

工作：事業穩紮穩打

感情：微笑吸引異性

財運：減少奢侈購買

天蠍幸運色:綠松石綠

貴人:金牛

小人:魔羯



射手座

工作：專心學習工作

感情：多些撒嬌調情

財運：增資擴充情況

射手幸運色:亮鋼藍

貴人:天秤

小人:射手



魔羯座

工作：千里馬遇伯樂

感情：帥氣睿智表現

財運：財運有利衝剌

魔羯幸運色:卡其色

貴人:雙子

小人:牡羊



水瓶座

工作：與人分享喜樂

感情：製造浪漫情境

財運：節儉多有儲蓄

水瓶幸運色:長春花色

貴人:獅子

小人:天蠍



雙魚座

工作：彰顯工作實力

感情：愛情表現獨特

財運：社交開創財源

雙魚幸運色:琥珀色

貴人:巨蟹

小人:雙魚

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／處女座與好友有曖昧！3星座「脫單撇步」一次看：主動放電

