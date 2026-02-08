小孟老師運勢／處女座正偏財雙旺！1星座桃花源源不絕

生活中心／綜合報導

今日是2月8日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密12星座運勢。整體來看，巨蟹座、處女座與魔羯座成為今日焦點，不僅工作表現亮眼，財運也有貴人助攻，其中巨蟹財運能量強盛、處女正偏財雙旺，魔羯則有理財高人指點；感情面則以天蠍座最吸睛，桃花源源不絕。相對之下，牡羊、射手與天秤座需留意金錢與情緒壓力，小孟老師提醒，今天適合穩中求進，避免衝動決策，才能把好運留在身邊。

02/08(日)



牡羊座：

工作：獲得全新機會

感情：容易疑神疑鬼

財運：盡量不要花錢

牡羊幸運色:淺黃色

貴人:金牛

小人:天蠍



金牛座：

工作：受到上級肯定

感情：談話時間變少

財運：不適宜賺快錢

金牛幸運色:藕紫色

貴人:牡羊

小人:金牛



雙子座：

工作：協助雙方合作

感情：內心較為敏感

財運：花費都在伴侶

雙子幸運色:淡綠色

貴人:天蠍

小人:雙子



巨蟹座：

工作：智慧化解衝突

感情：心中不要掛礙

財運：財運能量強盛

巨蟹幸運色:酒紅色

貴人:巨蟹

小人:天秤



獅子座：

工作：較多溝通代溝

感情：新增互動模式

財運：資金分配得當

獅子幸運色:墨綠色

貴人:天秤

小人:獅子



處女座：

工作：身兼多項職務

感情：勇敢大聲說愛

財運：正偏財運提升

處女幸運色:黃橙色

貴人:處女

小人:雙魚



天秤座：

工作：事情多易繁亂

感情：體貼可以增溫

財運：投資分散風險

天秤幸運色:純白色

貴人:雙子

小人:巨蟹



天蠍座：

工作：靈活運用資源

感情：桃花源源不絕

財運：花錢前多思考

天蠍幸運色:抹茶色

貴人:牡羊

小人:水瓶



射手座：

工作：工作負擔增加

感情：多約出來見面

財運：金錢壓力較大

射手幸運色:海藍色

貴人:獅子

小人:處女



魔羯座：

工作：主動發現問題

感情：互動非常愉快

財運：金錢貴人指點

魔羯幸運色:水藍色

貴人:射手

小人:天秤



水瓶座：

工作：大事盡量化簡

感情：公開表達情感

財運：學習精進知識

水瓶幸運色:亮片色

貴人:雙魚

小人:射手



雙魚座：

工作：積極調解矛盾

感情：心理放下糾結

財運：開放的理財觀

雙魚幸運色:星空色

貴人:水瓶

小人:牡羊

