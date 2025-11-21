小孟老師運勢／財神爺眷顧3星座！射手有豐盛獲利入袋
生活中心／綜合報導
11月21日（週五）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日獅子、處女、射手3星座財運旺，其中獅子座偏財運佳「優惠中獎率高」，處女座則有機會「打破財運枷鎖」，射手座也獲財神爺眷顧「豐盛獲利入袋」。
11.21(五)
牡羊座：
工作：可望談成生意
感情：朋友歡喜相聚
財運：財富平步青雲
牡羊幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙魚
金牛座：
工作：信念帶動效益
感情：兩人幸福美滿
財運：學會理財管理
金牛幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
雙子座：
工作：專注核心業務
感情：陽光明媚愉悅
財運：充實自己知識
雙子幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
巨蟹座：
工作：適合推新計劃
感情：美好狀態展開
財運：善理財收入增
巨蟹幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
獅子座：
工作：學習效力提高
感情：兩人維持熱戀
財運：優惠中獎率高
獅子幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座：
工作：職場領導有方
感情：分享愛給家人
財運：打破財運枷鎖
處女幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
天秤座：
工作：承諾得到保證
感情：決心新的開始
財運：活用理財時機
天秤幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
天蠍座：
工作：事業領導有方
感情：得到對方信賴
財運：投資智慧增長
天蠍幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：射手
射手座：
工作：善於應變危機
感情：對方感到溫暖
財運：豐盛獲利入袋
射手幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：牡羊
魔羯座：
工作：積極提升技能
感情：美好日正當中
財運：把握大勢發展
魔羯幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：金牛
水瓶座：
工作：好的客戶服務
感情：拿到新的力量
財運：適應經濟變化
水瓶幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座：
工作：良好人際關係
感情：放心得到真愛
財運：低風險的投資
雙魚幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天秤
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／財神爺眷顧3星座！獅子偏財運UP「射手有望荷包滿滿」
