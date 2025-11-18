小孟老師運勢／財神爺降臨！專家曝「1星座」出現貴人好運

生活中心／綜合報導

11月18日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，金牛座有機會獲得財神爺的幫助，賺一筆；在事業運勢上，雙魚座與巨蠍座在工作上可勇於改變現實視角、突破困難；感情方面，天蠍座與獅子座與另一半的紛爭，須及時化解。

11.18(二)

牡羊座：

工作：專業成為專家

感情：充滿愛與關懷

財運：突破更有發展

牡羊幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：雙魚



金牛座：

工作：盡力做到最好

感情：遇見真實伴侶

財運：出現貴人好運

金牛幸運色：紅色

貴人：處女

小人：水瓶



雙子座：

工作：親手打造機會

感情：回憶過往情事

財運：心中自有分寸

雙子幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：金牛



巨蟹座：

工作：喜歡改變困難

感情：分享未來計畫

財運：只缺臨門一腳

巨蟹幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：射手



獅子座：

工作：眼光精準明確

感情：解決意見不合

財運：止血彌補虧損

獅子幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：處女



處女座：

工作：正確合理判斷

感情：美好時光浪漫

財運：止血恢復好運

處女幸運色：藍色

貴人：雙子

小人：巨蟹



天秤座：

工作：充分激發活力

感情：相愛絕對不難

財運：有效減少稅負

天秤幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：魔羯



天蠍座：

工作：改變帶來希望

感情：化解兩人紛爭

財運：積極追求財務

天蠍幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：雙子



射手座：

工作：團隊提升士氣

感情：付出心力經營

財運：重大消息出現

射手幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：天蠍



魔羯座：

工作：保持熱情激情

感情：愛情猛烈如火

財運：研究投資建議

魔羯幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：牡羊



水瓶座：

工作：加強組織凝聚

感情：獲得情感安慰

財運：有付出有收穫

水瓶幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：天秤



雙魚座：

工作：改變現實視角

感情：愛情更加燦爛

財運：清空之後成長

雙魚幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：獅子

