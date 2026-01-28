小孟老師運勢／財神爺、月老同時來！專家揭「這星座」運勢最佳
生活中心／綜合報導
1月28日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，獅子、射手、雙魚座業績突然暴增、收益獲利滿滿；在事業運勢上，獅子、處女、巨蟹座職場成就感十足，展現強大能力；感情方面，獅子、天秤、牡羊座桃情感生活圓滿，適合耍浪漫、發揮創意，為關係增溫。總體來說，「獅子座」無疑是三位一體的運勢王者，在工作、感情與財運上都有極佳的表現。
01.28(三)
牡羊座：
工作：先求有再求好
感情：耍浪漫搞創意
財運：創業賺被動財
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
金牛座：
工作：後退就是向前
感情：感情情緒穩定
財運：辛勞有助正財
金牛幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙子座：
工作：進步在於勇氣
感情：感情積極付出
財運：網路行銷傭金
雙子幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：服務優質貴賓
感情：努力尋找伴侶
財運：有進財多行善
巨蟹幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女
獅子座：
工作：歡慶業績成長
感情：建立幸福國度
財運：業績突然暴增
獅子幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：天秤
處女座：
工作：身兼多項職務
感情：分享生活歡樂
財運：販售副業產品
處女幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座：
工作：調整排班時刻
感情：享受伴侶照顧
財運：精進財金知識
天秤幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天蠍座：
工作：業界前輩指點
感情：預計未來發展
財運：問卷小賺報酬
天蠍幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：雙子
射手座：
工作：平穩安定發展
感情：專心陪伴對方
財運：收益獲利滿滿
射手幸運色：黃色
貴人：處女
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：新的制度建立
感情：分享愛給情人
財運：資金分配得當
魔羯幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
水瓶座：
工作：營運政策調整
感情：聽從伴侶安排
財運：持續收入增加
水瓶幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：獅子
雙魚座：
工作：要求過於嚴苛
感情：做好愛情規劃
財運：獲得意外錢財
雙魚幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：射手
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
