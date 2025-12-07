小孟老師運勢／財神眷顧天蠍座！巨蟹座易擦出愛情火花
生活中心／綜合報導
12月7日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日天蠍座、雙子座獲愛神眷顧，其中雙子座有望迎來強烈的愛情桃花，天蠍座則有機會擦出火花；財運方面，提醒處女座「先休息緩投資」，而天蠍座則獲財神眷顧，得財機會增加。
牡羊座：
工作：事業充滿熱情
感情：愛情減少摩擦
財運：網路發展門路
牡羊幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：天秤
金牛座：
工作：做事領悟力佳
感情：朋友很有魅力
財運：家族企業賺錢
金牛幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：射手
雙子座：
工作：補充專業知識
感情：強烈愛情桃花
財運：財運可望延續
雙子幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：辦公心情平靜
感情：自我穩重表現
財運：突破競爭障礙
巨蟹幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
獅子座：
工作：弄清事實真相
感情：交友蘊藏機遇
財運：理財獲利日子
獅子幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：雙魚
處女座：
工作：擴展新的業務
感情：表現穩重有形
財運：先休息緩投資
處女幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：水瓶
天秤座：
工作：交流大有收穫
感情：散發溫柔香味
財運：投資專注度高
天秤幸運色：白色
貴人：金牛
小人：獅子
天蠍座：
工作：工作保持平靜
感情：有旺擦出火花
財運：得財機會增加
天蠍幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：金牛
射手座：
工作：好好放鬆心情
感情：異性經常互動
財運：適合動腦賺錢
射手幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
魔羯座：
工作：職場挖到商機
感情：氣質好有內涵
財運：繼續手中投資
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：處女
水瓶座：
工作：如期完成工作
感情：約會亮眼表現
財運：異地謀財有賺
水瓶幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
雙魚座：
工作：做事積極熱情
感情：約會精心打扮
財運：開店生意有賺
雙魚幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙子
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／愛神「眷顧兩星座」桃花運佳！提醒處女座「暫緩投資」保住紅荷包
