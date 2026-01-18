小孟老師運勢／財運王是它！巨蟹迎大筆進帳、金牛愛情最甜
生活中心／綜合報導
1月19日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，巨蟹座在財運方面表現最為亮眼，運勢指出「大筆財富降臨」，不僅正財表現佳，也有機會迎來額外進帳，適合把握機會妥善規畫。感情運則以金牛座最為甜蜜，「溫馨甜蜜相伴」成為關鍵字，單身者有望發展穩定互動，有伴者關係更加親密。相對而言，獅子座在財務決策上需多做研究，避免衝動行事；處女座則要留意過度要求自己，反而造成壓力；雙魚座雖財運不俗，但投資仍須控管風險。整體建議依自身節奏前進，才能讓好運持續發酵。
牡羊座：
工作：創新商業模式
感情：經典浪漫綿延
財運：積極掌握資訊
牡羊幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙子
金牛座：
工作：聚焦客戶價值
感情：溫馨甜蜜相伴
財運：收入高速增長
金牛幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶
雙子座：
工作：開拓新的商機
感情：關愛相隨幸福
財運：適時回流資金
雙子幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：提高運輸效率
感情：珍惜短暫浪漫
財運：大筆財富降臨
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
獅子座：
工作：建立風險控制
感情：拒絕相親模式
財運：深入研究行業
獅子幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手
處女座：
工作：成功來自模仿
感情：成為對方依靠
財運：建立財務習慣
處女幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座：
工作：推動促進發展
感情：完整呈現情緒
財運：長期財務穩定
天秤幸運色：灰色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座：
工作：市場推廣策略
感情：體貼討好伴侶
財運：意外收穫財富
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：金牛
射手座：
工作：愛上這份工作
感情：可以自由自在
財運：善於利用時間
射手幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：進行市場研究
感情：清理內在情緒
財運：發展個人品牌
魔羯幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
水瓶座：
工作：投資綠色環保
感情：異性緣很不錯
財運：財富好運連連
水瓶幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：天秤
雙魚座：
工作：減少損失風險
感情：感情發展迅速
財運：投資財源不斷
雙魚幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
原文出處：小孟老師運勢／1月19日財運王是它！巨蟹迎大筆進帳、金牛愛情最甜
更多民視新聞報導
學測第2天！蔡英文揪考生「對英文答案」 網笑：第一次跟總統對卷子好緊張
冷氣團加禽流感雙重衝擊！蛋價明起再漲2元 春節前兩週共漲5元
台中榮總再爆放任無照廠商執刀 院方緊急做出4決議！3醫停止手術
其他人也在看
2026年開年轉運！這3星座運勢回穩，事業、感情、財運同步走強
2026年一開始，有三個星座的整體運勢明顯轉好，不論是事業、感情或財務狀況，都逐漸走出過去的低潮，迎來相對順利的一年。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
本週運勢》大寒來襲！謝沅瑾：4生肖貴人齊報到運勢更上層樓 (1/19-1/25)
本週正式進入農曆12月，也是24節氣中的最後一個節氣「大寒」，相信這陣子大家一定很有感觸寒風冽冽，只想縮在被窩取暖，當然，除了身體的取暖，在運勢上如果也能好運連連紅紅火火就更讚了，這裡也跟大家透露一下，本週生肖牛、兔、狗、虎可是都有貴人給你取暖，不過想要好的結局，可要小心看待，現在就為大家解析本週生肖運勢。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 18 小時前 ・ 1
12星座本周運勢〈01.18~01.24〉
【牡羊座】致勝技巧：勇敢面對，坦然接受。【金牛座】致勝技巧：廣納雅言，創造財源。【雙子座】致勝技巧：蓄積能量，整裝待發。【巨蟹座】致勝技巧：尋找規律，掌握方法。【獅子座】致勝技巧：集結力量，集思廣益…科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／獅子座強勢登頂！這星座別大意
生活中心／綜合報導1月18日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，獅子座表現最為亮眼，不僅財運上「標的出類拔萃」，投資眼光精準，感情方面也迎來「喜悅獲得真愛」，單身者有望遇到理想對象，有伴者感情升溫。相較之下，天蠍座與魔羯座在財務規畫上需留意風險與資金流動，避免衝動決策；水瓶座則適合見好就收，提防他人影響判斷。整體而言，把握自身優勢、穩健應對，才能讓好運延續。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
週二迎大寒！3生肖絕地反攻 運勢爆棚大翻盤
週二迎大寒！3生肖絕地反攻 運勢爆棚大翻盤EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
12生肖本周運勢！屬鼠者逆轉勝氣勢超旺 愛情運、健康運都上榜
【本週事業運前三名】鼠：本周運勢逆轉勝，超級大旺，為第一名。舊曆年前越發氣勢旺勢，事情多到作不完，小心忌妒者多言。豬：本周運勢極佳，心想事成，同為第一名。開春之始業務接不完，你也勤奮努力，如魚得水，繼續衝刺，積極向上。馬：本周運勢明顯上揚，信心十足，為第...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 1
結婚後感情更好！3大星座配對「如天作之合」 穩定相伴一輩子
有些星座組合在交往時就默契十足，進入婚姻後反而更加穩定，甜蜜感也不容易隨著時間淡去。以下整理三組婚後相處特別順的星座配對，關係不只維持熱度，也能在日常生活中慢慢累積安全感。姊妹淘 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
3生肖馬年走好運！小孟老師：屬雞者事業上有突破
馬年3生肖走好運！清水孟國際塔羅小孟老師點名生肖雞、豬、猴者在今年有好運勢，其中屬雞者將在事業上有所突破，甚至有望升官加薪。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 79
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 584
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 24
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 30
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 103
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 3
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 23
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 9
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 22
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 13 小時前 ・ 12
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 15 小時前 ・ 16
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 251