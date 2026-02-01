小孟老師運勢／貴人助魔羯財運佳！金牛投資勿信1事

生活中心／綜合報導

迎來2月的第一天、2月1日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日魔羯座、天秤座財運佳，其中摩羯「錢財來自貴人」、天秤「財運來自朋友」；投資方面則提醒，水瓶座「有獲利就出場」、金牛座「勿聽小道消息」。

02.01(日)

牡羊座：

工作：成就時多低調

感情：猶豫錯過感情

財運：錢財不要露白

牡羊幸運色:亮粉色

貴人:射手

小人:雙魚



金牛座：

工作：留意客戶情緒

感情：彼此交流愉悅

財運：勿聽小道消息

金牛幸運色:蓮藕色

貴人:天蠍

小人:天秤



雙子座：

工作：學習勞役結合

感情：冷漠扼殺感情

財運：集中少數標的

雙子幸運色:西柚色

貴人:處女

小人:雙子



巨蟹座：

工作：陷入自我侷限

感情：好意卻被誤會

財運：留意大局趨勢

巨蟹幸運色:翠綠色

貴人:魔羯

小人:射手



獅子座：

工作：學習新的技能

感情：盡量別搞消失

財運：行車小心違規

獅子幸運色:茶綠色

貴人:獅子

小人:金牛



處女座：

工作：勇於跨越阻礙

感情：終結冷戰和好

財運：心動不如行動

處女幸運色:櫻桃紅

貴人:牡羊

小人:處女



天秤座：

工作：學會厚道待人

感情：避免手機吵架

財運：財運來自朋友

天秤幸運色:橡木色

貴人:金牛

小人:牡羊



天蠍座：

工作：易受上司督促

感情：習慣即成自然

財運：財運穩定持平

天蠍幸運色:番茄色

貴人:巨蟹

小人:獅子



射手座：

工作：遇到上司刁難

感情：話要委婉著說

財運：避免重複花費

射手幸運色:奶茶色

貴人:雙子

小人:巨蟹



魔羯座：

工作：不再原地踏步

感情：人緣桃花增加

財運：錢財來自貴人

魔羯幸運色:純白色

貴人:天秤

小人:魔羯



水瓶座：

工作：找尋新的建議

感情：情感面臨危機

財運：有獲利就出場

水瓶幸運色:抹茶色

貴人:水瓶

小人:天蠍



雙魚座：

工作：夥伴間多摩擦

感情：容易胡思亂想

財運：進財再接再勵

雙魚幸運色:亮黃色

貴人:雙魚

小人:水瓶

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／貴人助魔羯財運旺！提醒水瓶座「投資遇1情況」就出場

