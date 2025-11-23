小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導
11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。
11.23（日）十二星座運勢：
牡羊座：
工作：促進學習成長
感情：默契心有所屬
財運：計畫不易波動
牡羊幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：獅子
金牛座：
工作：取得合作契約
感情：可以自己做主
財運：意外撿到錢財
金牛幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
雙子座：
工作：事業穩紮穩打
感情：認同家人眼光
財運：研究股票新聞
雙子幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：長官願意提拔
感情：調整相處進度
財運：小額投資穩固
巨蟹幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座：
工作：聯繫合作客戶
感情：兩人相處自在
財運：偏財意外獲利
獅子幸運色：白色
貴人：處女
小人：天秤
處女座：
工作：得到同事認同
感情：詢問家人意見
財運：買賣房產獲利
處女幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
天秤座：
工作：業務收穫良多
感情：準備安定生活
財運：有效管理財務
天秤幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天蠍座：
工作：千里馬遇伯樂
感情：安定伴侶情緒
財運：用心規劃投資
天蠍幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯
射手座：
工作：專心學習工作
感情：家人齊心祝福
財運：謹慎投資理財
射手幸運色：藍色
貴人：射手
小人：金牛
魔羯座：
工作：職場受人賞識
感情：放下私人愛好
財運：投資理智獲利
魔羯幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座：
工作：與人分享喜樂
感情：伴侶成為依靠
財運：積極掌握財富
水瓶幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座：
工作：做事謙虛婉轉
感情：準備前進出發
財運：財富貴人相助
雙魚幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：射手
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了…獅子抓住升溫機會
