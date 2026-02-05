小孟老師運勢／過年前再撐幾天！「2星座」表現卓越：努力成果被看見
生活中心／綜合報導
02/05（四）十二星座運勢出爐！命理專家小孟老師分析工作運勢出現明顯分化，雙魚座與魔羯座表現最亮眼，前者成績卓越、容易被看見努力成果，後者則因勤勞負責而穩穩累積好評；運勢普通的則是金牛座與獅子座，雖有拓展人脈與向前輩請益的機會，但仍需多花心力調整節奏；至於工作運較低迷的為牡羊座與巨蟹座，一個執行效率不足、容易分心，另一個則顯得散漫提不起勁，建議先穩住基本表現再求突破。
02/05（四）
牡羊座：
工作：執行效率缺乏
感情：互動較為頻繁
財運：關鍵時刻謹慎
牡羊幸運色：香檳粉
貴人：射手
小人：獅子
金牛座：
工作：拓展業務人脈
感情：出去旅遊散心
財運：保守穩健成長
金牛幸運色：金箔色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙子座：
工作：忙亂心浮氣躁
感情：不要疾言厲色
財運：可買彩券小玩
雙子幸運色：亮黃色
貴人：獅子
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：散漫不想工作
感情：順其自然發展
財運：減少衝動花費
巨蟹幸運色：淺綠色
貴人：天秤
小人：處女
獅子座：
工作：勞煩前輩指點
感情：不要太重面子
財運：切忌投機心態
獅子幸運色：琥珀色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
處女座：
工作：尋找全新方向
感情：平淡細水長流
財運：重新擬定計畫
處女幸運色：翠綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天秤座：
工作：會有重大決策
感情：欠缺良好溝通
財運：過度奢侈花費
天秤幸運色：橡木色
貴人：雙魚
小人：牡羊
天蠍座：
工作：上班面帶微笑
感情：營造浪漫氣氛
財運：注意市場走向
天蠍幸運色：深褐色
貴人：雙子
小人：射手
射手座：
工作：仕途充滿理想
感情：出惡言會分手
財運：小賭怡情即可
射手幸運色：茶綠色
貴人：處女
小人：金牛
魔羯座：
工作：工作勤勞負責
感情：感情恩愛如初
財運：金錢持續進帳
魔羯幸運色：正紅色
貴人：金牛
小人：雙子
水瓶座：
工作：持續維持狀態
感情：積極調解誤會
財運：正偏財運皆旺
水瓶幸運色：可可色
貴人：天蠍
小人：雙魚
雙魚座：
工作：成績卓越亮眼
感情：需要信任維持
財運：多找新的標的
雙魚幸運色：純白色
貴人：牡羊
小人：金牛
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／過年前再撐幾天！「2星座」表現卓越：努力成果被看見
