小孟老師運勢／避免荷包失血！「1星座」投資要小心

12月28日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時深入說明事業、財富與感情走向。感情方面，天蠍座、天秤座獲愛神眷顧，有機會更進一步，但射手座須遠離「錯的人」；財運方面，天蠍座可掌握投資機會，提醒摩羯座、雙魚座投資需謹慎，做好風險管理。

12.28(日)



牡羊座：

工作：同事相處輕鬆

感情：相互依賴關係

財運：建立穩定收入

牡羊幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：天秤



金牛座：

工作：再次振作起來

感情：美好快樂時光

財運：掌握資訊市場

金牛幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：巨蟹



雙子座：

工作：得到顧客支持

感情：生活更有情趣

財運：選擇投資顧問

雙子幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：天蠍



巨蟹座：

工作：藝術作品大賣

感情：享受愛情甜蜜

財運：進行多元投資

巨蟹幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：射手



獅子座：

工作：主宰自己事業

感情：開始美好生活

財運：瞭解趨勢行情

獅子幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：雙子



處女座：

工作：錯誤當中學習

感情：改變自我造型

財運：善用稅收優惠

處女幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：水瓶



天秤座：

工作：持續前進未來

感情：與曖昧的交往

財運：等待最佳時機

天秤幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：金牛



天蠍座：

工作：生意始於朋友

感情：戀情告白成功

財運：抓住投資機會

天蠍幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：獅子



射手座：

工作：愛上這份工作

感情：遠離不好對象

財運：加強研究學習

射手幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：魔羯



魔羯座：

工作：努力帶來希望

感情：降低要求標準

財運：事前投資謹慎

魔羯幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：牡羊



水瓶座：

工作：工作壓力減少

感情：愛人更加寵愛

財運：降低消費標準

水瓶幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：雙魚



雙魚座：

工作：創造更多想像

感情：變得更加穩定

財運：做好風險控制

雙魚幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：處女

