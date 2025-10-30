小孟老師運勢／金牛座愛情運UP！「這星座」易中獎
生活中心／綜合報導
10月30日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中，金牛座在感情方面，建議可以「勇敢示愛」，可能方有結果；而獅子座在工作方面，心態需平和、友善；至於財運，「這星座」則優惠中獎率高，財運滿滿。
牡羊座：
工作：可以鬆一口氣
感情：分享生活點滴
財運：積極理財得財
牡羊幸運色：銀色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座：
工作：提供技術支援
感情：有利勇敢示愛
財運：活用理財時機
金牛幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：魔羯
雙子座：
工作：破曉時刻到來
感情：愛情平順安穩
財運：收割大批獲利
雙子幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
巨蟹座：
工作：專業戰勝耳語
感情：安靜療傷止血
財運：拿出資深力量
巨蟹幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
獅子座：
工作：心態平和友善
感情：相互信任依賴
財運：分散投資有利
獅子幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：射手
處女座：
工作：投資公益事業
感情：降低要求標準
財運：優惠中獎率高
處女幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
天秤座：
工作：團體表達感激
感情：勇敢負起責任
財運：打破財運枷鎖
天秤幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：多與同事合作
感情：細節情感滋養
財運：善理財收入增
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
射手座：
工作：同事建立友誼
感情：兩人溫馨擁抱
財運：財富平步青雲
射手幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子
魔羯座：
工作：積極突破困境
感情：出現才子佳人
財運：擬定展店計劃
魔羯幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍
水瓶座：
工作：待人合情合理
感情：更為忠誠的愛
財運：投資智慧增長
水瓶幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙魚座：
工作：心中患得患失
感情：學會關心自己
財運：研究高額商品
雙魚幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：處女
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／金牛座「勇敢告白」愛情運UP！「這星座」財運滿滿：中獎率高
