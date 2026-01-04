小孟老師運勢／金牛座有望加薪！4星座「錢滾錢獲利」財運旺

生活中心／綜合報導

今日是1月4日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他點名本日金牛座有望加薪，另外4星座也有不錯財運，巨蟹座正偏財運勢佳，獅子座積蓄豐厚不斷，魔羯座儲蓄不斷增加，雙魚座則是錢滾錢獲利快。

01.04(日)





牡羊座

工作：投資公益事業

感情：自然大方好感

財運：主動向外開發

牡羊幸運色:硬木色

貴人:射手

小人:處女



金牛座

工作：保持清醒頭腦

感情：喜歡相親對象

財運：薪資加薪有旺

金牛幸運色:山茶紅

貴人:天秤

小人:金牛



雙子座

工作：帶動大家情緒

感情：兩方情同意合

財運：金錢收支平衡

雙子幸運色:鉻綠

貴人:雙魚

小人:天蠍



巨蟹座

工作：心態平和友善

感情：人際關係熱絡

財運：正偏財運勢佳

巨蟹幸運色:猩紅色

貴人:金牛

小人:雙魚



獅子座

工作：勇於開拓業務

感情：易被異性關心

財運：積蓄豐厚不斷

獅子幸運色:亮金菊黃

貴人:巨蟹

小人:天秤



處女座

工作：幽默風趣開朗

感情：有氣質吸引力

財運：金錢周轉順利

處女幸運色: 午夜藍

貴人:魔羯

小人:獅子



天秤座

工作：計劃大膽執行

感情：趁機表露心跡

財運：可望擴大投資

天秤幸運色:紅色

貴人:牡羊

小人:巨蟹



天蠍座

工作：真心展現誠意

感情：擦出愛情火花

財運：適合大筆買賣

天蠍幸運色:天藍

貴人:水瓶

小人:牡羊



射手座

工作：大家一起公益

感情：表現大方俐落

財運：營銷獲利有望

射手幸運色:亮珊瑚色

貴人:雙子

小人:魔羯



魔羯座

工作：成功得成就感

感情：為人好評不斷

財運：儲蓄不斷增加

魔羯幸運色:奶油色

貴人:處女

小人:水瓶



水瓶座

工作：良好工作表現

感情：風趣幽默開朗

財運：控制購物慾望

水瓶幸運色:胭脂紅

貴人:獅子

小人:射手



雙魚座

工作：意料驚喜發生

感情：獲得女性貴人

財運：錢滾錢獲利快

雙魚幸運色:鹿皮鞋色

貴人:天蠍

小人:雙子

