小孟老師運勢／金牛座獲政府幫加薪！4星座喜獲「意外之財」

生活中心／綜合報導

今日是12月27日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，牡羊座本日財富好運連連，另有4星座迎意外小財，金牛座可獲政府幫忙加薪，處女座的偏財收入頗豐，天秤座意外收穫財富，天蠍座則是出門撿到小錢。

12.27(六)

牡羊座：

工作：參與社會活動

感情：取得重要機會

財運：財富好運連連

牡羊幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍



金牛座：

工作：學會應對壓力

感情：積極討好伴侶

財運：政府為你加薪

金牛幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：雙子



雙子座：

工作：提供發展機會

感情：帶來快樂歡心

財運：新人脈有錢賺

雙子幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：天秤



巨蟹座：

工作：建立職場文化

感情：對方積極邀約

財運：得到投資機會

巨蟹幸運色：黑色

貴人：天蠍

小人：魔羯



獅子座：

工作：增強團隊合作

感情：照顧親友家人

財運：金融理財有賺

獅子幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：巨蟹



處女座：

工作：提高分析技能

感情：前進新的境界

財運：偏財收入頗豐

處女幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：處女



天秤座：

工作：持續專業發展

感情：做些好的改變

財運：意外收穫財富

天秤幸運色：金色

貴人：射手

小人：牡羊



天蠍座：

工作：執行績效評估

感情：積極邀約見面

財運：出門撿到小錢

天蠍幸運色：紅色

貴人：處女

小人：水瓶



射手座：

工作：確保優先任務

感情：找到心中真愛

財運：正確規劃理財

射手幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：射手



魔羯座：

工作：確保工作活力

感情：相處輕鬆愉快

財運：有利金錢交易

魔羯幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：獅子



水瓶座：

工作：跟進市場趨勢

感情：無怨無悔付出

財運：經商順利有賺

水瓶幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：雙魚



雙魚座：

工作：建立創業企業

感情：重視情感交流

財運：討回之前的帳

雙魚幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：金牛



