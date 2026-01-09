小孟老師運勢／金牛快買樂透 「2星座」桃花旺！

生活中心／綜合報導



1月9日（週五）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。感情方面，桃花降臨雙魚座，單身者有機會遇上不錯對象，而獅子座桃花旺。至於本日財運，財神眷顧牡羊座、金牛座，天蠍座可以好好犒賞自己。

01.09（五）



牡羊座

工作：有利推行計劃

感情：積極會有收獲

財運：投資事半功倍

牡羊幸運色:白煙色

貴人:雙魚

小人:牡羊



金牛座

工作：求職者機會多

感情：良好信用有助

財運：買樂透有收穫

金牛幸運色:花卉白

貴人:雙子

小人:魔羯



雙子座

工作：如期完成任務

感情：告白大膽嘗試

財運：理財積極性高

雙子幸運色:春綠

貴人:天蠍

小人:獅子



巨蟹座

工作：計劃易受矚目

感情：善解人意好評

財運：規劃理財計劃

巨蟹幸運色:濃藍

貴人:射手

小人:處女



獅子座

工作：工作聽取意見

感情：桃花旺更開朗

財運：金錢敏銳度高

獅子幸運色:番茄紅

貴人:處女

小人:天秤



處女座

工作：態度恭謙良好

感情：桃花有貴人運

財運：分散投資有利

處女幸運色:陽橙

貴人:獅子

小人:雙魚



天秤座

工作：工作態度良好

感情：個人魅力上升

財運：擬定展店計劃

天秤幸運色:含羞草黃

貴人:天秤

小人:水瓶



天蠍座

工作：有利與人互動

感情：戀愛會有進展

財運：適合犒賞自己

天蠍幸運色:暗岩藍

貴人:金牛

小人:天蠍



射手座

工作：工作易獲支持

感情：好好把握桃花

財運：事情處理得當

射手幸運色:櫻桃紅

貴人:魔羯

小人:巨蟹



魔羯座

工作：易獲不錯商機

感情：順其自然強運

財運：投資實力增加

魔羯幸運色:陳玫紅

貴人:水瓶

小人:金牛



水瓶座

工作：工作配合度高

感情：製造戀愛機會

財運：求財門路增加

水瓶幸運色:橘色

貴人:牡羊

小人:射手



雙魚座

工作：有想法能突破

感情：單身豔遇機會

財運：了解市場動態

雙魚幸運色:孔雀綠

貴人:巨蟹

小人:雙子

