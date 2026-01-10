小孟老師運勢／金牛遇奇緣 「1星座」愛拚就會贏！

生活中心／綜合報導



1月10日（週六）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。感情方面，桃花降臨金牛座，而牡羊座維持好形象將招來桃花，水瓶座戀情也將開花結果。工作方面，水瓶座、魔羯座工作表現佳。至於本日財運，牡羊座「愛拚才會贏」努力就有收穫天，雙子座本業收入增加。

01.10（六）



牡羊座

工作：事業版圖擴增

感情：形象招來桃花

財運：有努力有收穫

牡羊幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：牡羊



金牛座

工作：得到公司福利

感情：單身者多奇緣

財運：親友回饋金額

金牛幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：魔羯



雙子座

工作：保持開放心態

感情：有結婚的念頭

財運：本業收入增加

雙子幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：天秤



巨蟹座

工作：不再懼怕未知

感情：保持良好狀態

財運：節儉多有儲蓄

巨蟹幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：處女



獅子座

工作：修正思考方向

感情：繼續保持聯絡

財運：短期投資有盈

獅子幸運色：紅色

貴人：魔羯

小人：雙魚



處女座

工作：經營策略成功

感情：幸福是種財富

財運：財務合理支出

處女幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：金牛



天秤座

工作：突破自我限制

感情：今日為愛而生

財運：買賣藝術獲利

天秤幸運色：銀色

貴人：巨蟹

小人：射手



天蠍座

工作：態度恭謙良好

感情：愛情給你力量

財運：兼差賺取外快

天蠍幸運色：白色

貴人：處女

小人：天蠍



射手座

工作：做事放寬心態

感情：珍惜得到的愛

財運：增資擴充情況

射手幸運色：金色

貴人：雙子

小人：獅子



魔羯座

工作：工作表現優異

感情：愛情讓人成熟

財運：商務洽談機會

魔羯幸運色：銀色

貴人：牡羊

小人：巨蟹



水瓶座

工作：取得不凡成果

感情：愛情大有所獲

財運：盈收有望新高

水瓶幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：水瓶



雙魚座

工作：領悟自我價值

感情：講求平衡付出

財運：減少奢侈購買

雙魚幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：雙子

廣告 廣告



以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：小孟老師運勢／桃花大爆發「金牛座」遇奇緣 1星座財運「愛拚就會贏」！

更多民視新聞報導

全台急凍恐跌破10度 專家揭密警：大量冷空氣逼台！

2026赤馬年國運籤出爐 命理師揭「1時段」台灣不平靜！

台灣上空驚現「神秘結界」！防護罩擋雲層「成因曝光」

