小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座桃花開了
生活中心／綜合報導
今日是11月12日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他建議雙子座購買溫馨禮物，對於感情運有所幫助，3星座也迎來好進展，獅子座曖昧指數攀升，巨蟹座的愛情桃花增加，金牛座感情也受到照顧。
11.12(三)
牡羊座：
工作：適應環境變化
感情：感受家庭溫暖
財運：認真研究財經
牡羊幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：水瓶
金牛座：
工作：事業企圖心旺
感情：感情受到照顧
財運：財源多管齊下
金牛幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手
雙子座：
工作：求新開拓市場
感情：購買溫馨禮物
財運：消息多助財運
雙子幸運色：橙色
貴人：射手
小人：金牛
巨蟹座：
工作：提高技術產出
感情：愛情桃花增加
財運：揮別過往經驗
巨蟹幸運色：金色
貴人：雙子
小人：天蠍
獅子座：
工作：從中脫穎而出
感情：曖昧指數攀升
財運：平穩持續賺錢
獅子幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：處女
處女座：
工作：和善有吸引力
感情：誠懇表達心意
財運：投資運用得當
處女幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙魚
天秤座：
工作：異性長輩照顧
感情：積極找尋桃花
財運：正偏財運提升
天秤幸運色：金色
貴人：獅子
小人：雙子
天蠍座：
工作：希望帶領夢想
感情：互相體諒包容
財運：偏財見好就好
天蠍幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：天秤
射手座：
工作：事業爭取更多
感情：好的轉機來臨
財運：舊識提供協助
射手幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：魔羯
魔羯座：
工作：領導創新項目
感情：與親友更互動
財運：虧損認賠殺出
魔羯幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：獲得優異績效
感情：自我要求形象
財運：股票族易獲利
水瓶幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙魚座：
工作：業務流程改進
感情：結識異性朋友
財運：緊張氛圍解除
雙魚幸運色：藍色
貴人：處女
小人：獅子
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座「感情迎桃花」曖昧指數攀升
