小孟老師運勢／雙子適合外出約會！射手亮紅燈
生活中心／巫旻璇報導
11月29日星座運勢曝光！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座今日的工作、感情與財運走向，同時揭露專屬的幸運色、貴人與小人。其中，雙子座在感情方面特別亮眼，適合外出約會、以行動展現真心；而天蠍座在工作上則迎來重大轉折，有機會抓到關鍵契機；至於財運部分，射手座務必要注意投資風險，以免失手破財。
牡羊座：
工作：得到眾人賞識
感情：異性主動關心
財運：分析市場行情
牡羊幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：感恩帶來好運
感情：開始一團和氣
財運：精簡營銷策略
金牛幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：獅子
雙子座：
工作：調好人際關係
感情：適合外出約會
財運：善用網路分析
雙子幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：巨蟹
巨蟹座：
工作：尊重職場前輩
感情：可望共進晚餐
財運：發展競爭產品
巨蟹幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：射手
獅子座：
工作：艱苦奮鬥成就
感情：疑慮獲得澄清
財運：建立財務預算
獅子幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
處女座：
工作：天助自助人助
感情：得到異性照顧
財運：了解競爭趨勢
處女幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：天秤
天秤座：
工作：有默契有效率
感情：與伴侶溝通順
財運：改善業務關係
天秤幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
天蠍座：
工作：抓住機會往前
感情：珍惜愛人幸福
財運：新創意新版權
天蠍幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：處女
射手座：
工作：團隊合作愉快
感情：願意包容對方
財運：保持投資風險
射手幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：魔羯
魔羯座：
工作：事業意外升遷
感情：與有緣人邂逅
財運：掌握市場趨勢
魔羯幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶
水瓶座：
工作：堅持達成目標
感情：可以攜手扶持
財運：實現抓住機遇
水瓶幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙魚座：
工作：事業大有助益
感情：掌握相處節奏
財運：增加營銷手段
雙魚幸運色：灰色
貴人：射手
小人：天蠍
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：小孟老師運勢／雙子座「甜到爆」適合外出約會！射手座財運亮紅燈
