小孟老師運勢／雙魚座財神爺在外地！3星座「賺錢秘訣曝」
生活中心／綜合報導
今日是1月5日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他點名，本日雙魚座財神爺在外地，並對3星座給予求財建議，天蠍座應主動向外求財，天秤座在新興行業獲利，魔羯座則是投資冷門有賺。
01.05(一)
牡羊座
工作：做好市場調查
感情：打動彼此心房
財運：降低破財風險
牡羊幸運色:柿子橙
貴人:天蠍
小人:雙子
金牛座
工作：耳聰目明好運
感情：意外遇見愛情
財運：投資眼光獨特
金牛幸運色:鳧綠
貴人:天秤
小人:牡羊
雙子座
工作：調整恢復心情
感情：展現細微貼心
財運：投資分析獲利
雙子幸運色:紅寶石色
貴人:射手
小人:處女
巨蟹座
工作：不急躁有進展
感情：表露真誠心聲
財運：獲得良好商機
巨蟹幸運色:深天藍
貴人:雙子
小人:天蠍
獅子座
工作：事業豐富多彩
感情：雙方相處愉悅
財運：財務問題減少
獅子幸運色:舊蕾絲色
貴人:牡羊
小人:雙魚
處女座
工作：進修補充技能
感情：態度謙虛有禮
財運：謹慎規避風險
處女幸運色:藏青
貴人:雙魚
小人:射手
天秤座
工作：善於營造氣氛
感情：雙方兩情相悅
財運：新興行業獲利
天秤幸運色:淺粉紅
貴人:金牛
小人:魔羯
天蠍座
工作：與同事好合作
感情：收到意外禮物
財運：主動向外求財
天蠍幸運色:亮黃
貴人:處女
小人:水瓶
射手座
工作：對產品有信心
感情：建立友善關係
財運：留意投資行情
射手幸運色:玫瑰褐
貴人:魔羯
小人:獅子
魔羯座
工作：知曉最新訊息
感情：激情告白方式
財運：投資冷門有賺
魔羯幸運色:日曬色
貴人:水瓶
小人:巨蟹
水瓶座
工作：適宜多看看書
感情：交友積累人脈
財運：平和心好運氣
水瓶幸運色:蒼色
貴人:獅子
小人:天秤
雙魚座
工作：職場良好互動
感情：輕鬆應對社交
財運：財神爺在外地
雙魚幸運色:米色
貴人:巨蟹
小人:金牛
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／雙魚座財神爺在外地！3星座「賺錢秘訣曝」：主動向外求財
