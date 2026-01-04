生活中心／綜合報導

今日是1月5日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他點名，本日雙魚座財神爺在外地，並對3星座給予求財建議，天蠍座應主動向外求財，天秤座在新興行業獲利，魔羯座則是投資冷門有賺。

01.05(一)





牡羊座

工作：做好市場調查

感情：打動彼此心房

財運：降低破財風險

牡羊幸運色:柿子橙

貴人:天蠍

小人:雙子



金牛座

工作：耳聰目明好運

感情：意外遇見愛情

財運：投資眼光獨特

金牛幸運色:鳧綠

貴人:天秤

小人:牡羊



雙子座

工作：調整恢復心情

感情：展現細微貼心

財運：投資分析獲利

雙子幸運色:紅寶石色

貴人:射手

小人:處女



巨蟹座

工作：不急躁有進展

感情：表露真誠心聲

財運：獲得良好商機

巨蟹幸運色:深天藍

貴人:雙子

小人:天蠍



獅子座

工作：事業豐富多彩

感情：雙方相處愉悅

財運：財務問題減少

獅子幸運色:舊蕾絲色

貴人:牡羊

小人:雙魚



處女座

工作：進修補充技能

感情：態度謙虛有禮

財運：謹慎規避風險

處女幸運色:藏青

貴人:雙魚

小人:射手



天秤座

工作：善於營造氣氛

感情：雙方兩情相悅

財運：新興行業獲利

天秤幸運色:淺粉紅

貴人:金牛

小人:魔羯



天蠍座

工作：與同事好合作

感情：收到意外禮物

財運：主動向外求財

天蠍幸運色:亮黃

貴人:處女

小人:水瓶



射手座

工作：對產品有信心

感情：建立友善關係

財運：留意投資行情

射手幸運色:玫瑰褐

貴人:魔羯

小人:獅子



魔羯座

工作：知曉最新訊息

感情：激情告白方式

財運：投資冷門有賺

魔羯幸運色:日曬色

貴人:水瓶

小人:巨蟹



水瓶座

工作：適宜多看看書

感情：交友積累人脈

財運：平和心好運氣

水瓶幸運色:蒼色

貴人:獅子

小人:天秤



雙魚座

工作：職場良好互動

感情：輕鬆應對社交

財運：財神爺在外地

雙魚幸運色:米色

貴人:巨蟹

小人:金牛

原文出處：小孟老師運勢／雙魚座財神爺在外地！3星座「賺錢秘訣曝」：主動向外求財

